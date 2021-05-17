Беларусь: отношение властей к пандемии в 2020 году сейчас оборачивается недоверием белорусов к вакцинации

Количество вакцинированных от ковида в Беларуси значительно меньше суммарного количества доз вакцин, которым - по официальной информации - располагает Беларусь с момента начала вакцинации и до сего дня.

Перспективы вакцинации и сдерживания пандемии в Беларуси

Как в Беларуси относятся к вакцинации и разным вакцинам, и что делает государство для сдерживания пандемии.

О перспективах вакцинации и противодействии пандемии в Беларуси на вопросы Delfi отвечает Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC.

По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место ближе к концу общемирового списка. Его составители публикуют официальные данные по количеству вакцинированных в соотношении с общим количеством жителей разных стран. В то время как количество заразившихся за время с начала пандемии в Беларуси превышает 1 млн человек, тем не менее, Covid-19 перестает занимать мысли белорусов. Об этом свидетельствуют данные опроса о восприятия ситуации с коронавирусом, проведенного исследовательской компанией SATIO и Центром экономических исследований BEROC в марте 2021 года.

- По результатам этого исследования, каждый пятый белорус утверждает, что ему диагностировали Covid-19, и в то же время пандемия перестает занимать мысли людей. Как вы объясняете такую ситуацию, когда эпидемия остается актуальной проблемой, но при этом более половины белорусов не желают делать прививку от коронавируса, а каждый четвертый выражает категорическое нежелание?

- Я думаю, что во многом это связано с государственной политикой, которая проводилась весь последний год в связи с пандемией. Во-первых, сначала пандемию отрицали, не смотря на всю ее серьезность и несмотря на то, что она во многом занимала мысли белорусов. Но в какой-то момент политические события ее вытеснили, и государственная пропаганда в общем и не настаивала на ее возвращении в повестку. Не было предпринято никаких усилий, чтобы население воспринимало Covid-19 серьезно, поэтому мы видим в нашем опросе, что всего 30% городского населения достаточно серьезно относится к угрозе заболевания, к угрозе пандемии. Но, с другой стороны, даже в этих 30% желание вакцинироваться - в среднем не высоко.

- Прошлогодние заявления Александра Лукашенко, что можно решить проблему баней и водкой, повлияли на общественное мнение?

- Отчасти да. Но даже те, кто относится к этому заболеванию серьезно, кто его опасается, - они не доверяют в данный момент усилиям государства по вакцинированию. Во время опроса наши респонденты открыто говорили, что если у нас скрывают данные по заболеваемости, если мы не знаем реальных цифр смертности из-за ковида, то как мы можем доверять тому, что нам говорят о побочных эффектах при прививке Спутником. А у нас в первую очередь, прививают российским Спутником и российским Спутником, который разливают в Беларуси. Даже те, кто в принципе позитивно относится к вакцинации и был бы не против вакцинироваться, с недоверием воспринимают любые усилия государственной пропаганды, в том числе по поводу вакцинации.

- По результатам опроса вы пришли к выводу, что ковид перестает занимать мысли людей. Как вы это объясняете?

- Я думаю, что, во-первых, это объясняется обычной усталостью людей от одной и той же повестки. Все-таки мы год уже живем в пандемии, и постепенно это становится не вопросом номер один. Во-вторых, происходящие у нас в стране политические события естественным образом вытесняют тему ковида. На данный момент вообще непонятно, что больше коснулось жизни каждого белоруса – пандемия или политические события и все эти репрессии, которые происходят в Беларуси. Так что то, что мы наблюдаем, это достаточно естественное явление. И опять же ни госпропаганда, ни независимые СМИ не предпринимают ничего, чтобы переломить этот тренд, чтобы пандемии больше внимания уделять.

- Какие результаты опроса вы могли бы выделить как наиболее важные?

- На мой взгляд, интересно, что из всех вакцин к российскому Спутнику уровень доверия достаточно высок. Он сравним с доверием к таким вакцинам как Pfizer или Moderna. Но при этом очень низкий уровень доверия к Спутнику, который производят из компонентов, привезенных из России. Мне кажется, что это отражает уровень доверия белорусов к государству, а также показывает, что этот уровень доверия – низкий. Люди не доверяют и склонны подозревать, что государство что-то скрывает.

К сожалению, это прямой результат действий правительства. Действительно скрывали и продолжают скрывать данные по ковиду. Мы до сих пор не знаем общей цифры по смертности, даже в целом по стране без разбивки на регионы и причины смертей. Всё это скрывают. Естественно, это вызывает недоверие у людей, и мы видим сейчас плоды этого недоверия. И к сожалению, реалии таковы, что вряд ли государству удастся успешно провести вакцинацию. Мы можем столкнуться с такой ситуацией, что вакцины у нас будет достаточно, а желания прививаться у людей будет недостаточно. К сожалению, пока мы видим, что 63% населения не готовы вакцинироваться.

- Последние (на момент нашей беседы) официальные данные telegram-канала белорусского Министерства здравоохранения о количестве вакцинированных датированы 8 мая. Немногим более 300 тысяч привиты первой дозой вакцины. Можно ли при таких цифрах считать кампанию по вакцинацию массовой? Официально было объявлено, что массовая вакцинация начнется с 1 апреля.

- Пока, к сожалению, очевидно, что эти цифры – 300 тысяч человек (а у нас 6,5 миллионов взрослого населения, то есть населения, которое может быть вакцинировано сегодняшними вакцинами) - это немного. Отчасти это связано с тем, что вакцины стали только недавно широко доступны. Но есть и комплекс других причин.

Во-первых, абсолютно нет четкой политики и информирования населения о том, как происходит вакцинация. С одной стороны, есть запись в поликлиниках онлайн. С другой стороны, по этим записям никого не вызывают, но почему-то принимают людей в порядке живой очереди. Всё это происходит достаточно хаотично, а люди, которые даже сами хотят вакцинироваться, не знают, как это сделать. И мы пока имеем такой темп вакцинации, какой имеем. На данный момент мы не столько ограничены наличием вакцин, сколько самой организацией процесса и уровнем доверия людей к государству.

- Сколько сейчас в Беларуси крупных центров, где прививают людей? В Минске, в других городах?

- На данный момент прививают только в поликлиниках. Это на самом деле немало. В Беларуси всего около 2 000 поликлиник, для территории страны в принципе это достаточно, и это доступное расположение. На самом деле проблема, скорее всего, не в этом. Конечно, у нас нет такой ситуации, когда привиться можно в торговых центрах, на стадионах, как это организовано в других странах. К сожалению, пока нет такого спроса на прививки.

Возможно, что поликлиника это для кого-то не самое удобное место. Пишут, что где-то надо проходить осмотр перед прививкой, где-то – не надо, это создает определенный хаос.

Мне кажется, что основной ограничивающий фактор – это не количество прививочных центров и не доступность вакцины, а качество организации кампании вакцинации и уровня доверия.

(С 8 мая центр вакцинации заработал в минском торговом центре «Экспобел», но уже 19 мая его закроют. По официальной информации, из-за того что вакцинация «требует специальных условий, которые могут быть обеспечены только в медицинских учреждениях». По неофициальной информации, как сообщают источники в медицинских кругах, - из-за недостатка вакцины. – Ред.)

- А что с наличием вакцин, можно ли сказать, что их в Беларуси достаточно на данный момент?

- Сложно сказать, потому что нет четких данных о количестве тех вакцин, которые производятся в Беларуси. Предполагалось, что будут выпускать порядка 500 000 доз в месяц. Кроме этого, мы получаем поставки российского «Спутника». Также была поставка китайской вакцины «Синофарм» в количестве 100 000 доз, и еще должны прийти 500 000 доз этой вакцины. В принципе, учитывая наши темпы вакцинации (с февраля мы привили всего около 300 000 первой дозой и около 150 000 первой дозой), - очевидно, что дело не в недостатке вакцин.

То есть даже российских и китайских поставок больше, чем количество вакцинированных. А если еще прибавить вакцины белорусского производства, то очевидно, что дело не в количестве.

- По результатам опроса, у белорусов большое недоверие к вакцине «Спутник», которую производят в Беларуси из тех же компонентов, по той же формуле, что и в России. Откуда такое недоверие к своему производителю?

- Действительно формула та же. Я не медик и не биолог, но насколько я могу судить, во-первых, нам передали формулы, во-вторых, в Беларуси производят только розлив вакцины. Нам поставляют все компоненты, и вакцину просто разливают здесь в ампулы. В-третьих, у наших производителей уже есть опыт работы с вакцинами: вакцины против гриппа производят ежегодно, поэтому нельзя ожидать, что сейчас что-то не так может пойти с производством. Но вот этот общий фон огромного недоверия, - что власти могут скрывать, если что-то пойдет не так, - и есть основа недоверия к вакцине белорусского производства. Возможно, это изменится, когда достаточное количество людей все-таки рискнет и привьется.

- И вот что тоже интересно в вашем опросе, - ответы на вопрос о многообещающих вакцинах, к которым у белорусов больше доверия, то есть не тех, что есть в наличии и доступны в Беларуси. На первом месте оказался Pfaizer, затем российский «Спутник», потом Moderna. То есть белорусы об этих вакцинах знают. Предположим теоретически, что, например, Pfaizer был бы доступен в Беларуси, ускорилась бы кампания по вакцинации, с большей охотой пошли бы прививаться?

- Думаю, что на каком-то временном отрезке это было бы импульсом для ускорения вакцинации. Возможно, это не убедило бы в необходимости вакцинироваться большинство людей, - из тех, которые не хотят. Но допускаю, что 10-15% из тех, кто хочет вакцинироваться, это бы привлекло. И я очень надеюсь на то, что наш Минздрав пойдет на закупку Pfaizer хотя бы для платной вакцинации. Мы видим, что среди людей с более высоким достатком, во-первых, высокий уровень доверия к Pfaizer, и они знают-интересуются, какие есть вакцины и каковы возможные побочные эффекты от них. Во-вторых, эти люди готовы заплатить, если появится возможность привиться Pfaizer. Возможно, не сейчас, а позже, когда доступность этих вакцин будет выше.

Я думаю, что со стороны властей это был бы очень разумный ход – привезти в Беларусь разные вакцины и дать людям возможность выбора.

- Получается ли так, что люди сами собирают информацию о вакцинах и не доверяют оценкам представителей белорусских государственных учреждений?

- Да, действительно. Когда мы спрашиваем у людей, если бы у вас был выбор, чем вакцинироваться, большинство выбирает вакцины иностранного производства. Причем даже не российский «Спутник», (хотя к нему неплохой уровень доверия), но если бы был выбор, предпочли бы вакцинироваться иностранными вакцинами. Люди больше доверяют выводам и исследованиям иностранных вакцин, проведенных за рубежом. И мы видим, что как только иностранные исследователи выявляют какие-то побочные эффекты, об этом сразу же становится известно, это начинают обсуждать. И это очень хороший сигнал: если что-то негативное происходит, то мы об этом узнаем.

К сожалению, мы видим по результатам опроса, что самое высокое недоверие к вакцинации, - это в России и в Беларуси. То есть две страны, граждане которых не доверяют, не уверены, что государство их проинформирует, если что-то пойдёт не так.

- Министерство иностранных дел Литвы объявило о том, что будет выделено 200 000 доз вакцин странам Восточного партнерства. Беларуси в этом списке нет. А ранее Еврокомиссия говорила о миллионе доз вакцины странам Восточного партнерства, и, к сожалению, как было отмечено в официальных комментариях, контактов с официальным Минском практически нет, и, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. Есть ли, на ваш взгляд, шансы на то, что власти Беларуси всё-таки пойдут на какой-то контакт с Евросоюзом и другими странами, чтобы получить оттуда вакцины западного производства?

- Я думаю, что больше вероятность такого международного сотрудничества на уровне не Восточного партнерства и не отношений ЕС-Беларусь, - потому что сейчас тяжело говорить о каких-то контактах на государственном уровне. ЕС рассматривает четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Скорее, больше надежды на то, что Беларусь будет коммуницировать каким-то образом со Всемирной организацией здравоохранения и, возможно, через неё, через механизм COVAX, удастся получить какие-то дозы вакцин.

- Если подводить итог и сказанному вами, и по результатам опроса, как белорусы оценили меры, предпринимаемые государством в связи с пандемией в целом, а также в связи с тем, что сегодня делают, чтобы обезопасить людей, раз уж вакцинами пока не удается обеспечить всех, кто сегодня хотел бы вакцинироваться?

- Белорусы разделились на три категории. Треть очень сильно обеспокоены пандемией, они переживают из-за того, что могут заболеть, хотят этого избежать. Но при этом они видят, что государство принимало недостаточные меры для противодействия пандемии, распространению заболевания в Беларуси.

Ещё примерно 40% белорусов относятся к пандемии на данный момент достаточно равнодушно, не видят в этом опасности лично для себя. Возможно, это связано, в частности, с тем, что масса других событий вытеснила пандемию из повестки.

И третья группа это те, кто отчасти верит государственной пропаганде, тому что говорили: мол, ковид - это не опасная болезнь, это очередной вид гриппа. Они не боятся заболеть, они не считают, что государство слишком мало мер приняло. И эти люди не хотят вакцинироваться.

- При выборе вакцины на что обращают внимание, каковы главные критерии - побочные эффекты или какие другие факторы ещё здесь имеют значение?

- Люди смотрят на количество информации, которая доступна по вакцине и на ее источники информации, насколько они могут им доверять. Думаю, что относительно высокий уровень доверия к российской вакцине обусловлен тем, что Беларусь все-таки находится в информационном пространстве, на которое влияет Россия, российские СМИ. Во-вторых, потому что всё же есть какие-то проверенные авторитетные источники информации, например, те же публикации в журнале «The Lancet» о международном признании вакцин, поэтому люди им доверяют. Среди того, что беспокоит, в первую очередь – это наличие побочных эффектов.

- По оценкам ученых, сдержать эпидемию можно, если у 60-70 % населения страны будет коллективный иммунитет. По вашей оценке, при таком положении дел с вакцинацией и принимаемыми государством мерами в Беларуси, к какому времени такой коллективный иммунитет появится в вашей стране?

- С точки зрения доступности вакцин, то если предположить, что в Беларуси смогут выпускать 500 000 доз в месяц и получать еще какие-то вакцины из-за рубежа в количестве около 100 000 доз, то мы бы могли к осени достигнуть коллективного иммунитета. Но, к сожалению, наш опрос показывает, что пока 63% населения не готовы вакцинироваться, а вакцинировав только 40%, мы вряд достигнем коллективного иммунитета. Поэтому, к сожалению, пока вот эти перспективы очень туманны.

Я надеюсь, что ситуация изменится. Надеюсь, что люди увидят, что с вакцинированными ничего страшного не происходит, побочные эффекты не такие опасные, как они себе представляют, и, возможно, со временем ситуация исправится.

- Поскольку BEROC является Центром экономическим исследований, к вам вопрос, непосредственно связанный с экономикой. В Литве и других странах, пожалуй, главный движущий мотив, который стимулирует прививаться, - это экономика. Ситуация, когда закрыты магазины, производственные предприятия и прочее, что были вынуждены ограничивать, - не комфортна. Что по этому поводу можно сказать о Беларуси, видят ли люди взаимосвязь между темпами вакцинации и нормальной работой экономики ?

- На данный момент негативные экономические эффекты от ковида сосредоточены в ряде очень узких отраслей - туризм, транспорт, отчасти – рестораны и развлечения. И большинство населения это не затронуло. Поскольку в Беларуси не вводился карантин, а только масочный режим (который – скажем прямо - не строго соблюдается), то этот мотив для белорусов гораздо меньшее значение имеет. Хотя, конечно, в долгосрочном периоде мы как экономисты понимаем, что вакцинация это один из обязательных шагов на пути к экономическому восстановлению.

Рано или поздно наши международные связи будут страдать, если вакцинация в Беларуси будет идти медленно. Помимо проблем, которые уже сегодня есть из-за политического кризиса, нельзя исключить проблемы из-за того, что население Беларуси не вакцинировано. Да, вакцинация важна и с экономической точки зрения, но большинство белорусов вот этой прямой связи не видит.

- В выводах проведенного исследования ваш Центр представил свои рекомендации, как можно было бы улучшить ситуацию с вакцинацией, с отношением к вакцинам. Вы видите какое-то внимание, желание со стороны властей улучшать ситуацию и пользоваться если не этими рекомендациями, то какими-то другими?

- С одной стороны, видно, что есть какие-то попытки популяризировать кампанию по вакцинации, как-то подтолкнуть ее. Минздрав пытается что-то сделать, чтобы в государственных СМИ появлялись тематические передачи и интервью. Но, к сожалению, нет признания того факта, что, во-первых, в министерстве и в целом в стране нет понимания, что нужна открытая информация по поводу ковида, та же статистика и четкая информационная политика. Вот этого, к сожалению, пока не видно. Например, министр здравоохранения на днях сказал в интервью, что российская вакцина «Спутник» столь же эффективна, как и Moderna, и Pfaizer. Но большинство людей знает, что это не так, что исследования показывают разницу, особенно в отношении новых штаммов. И эти слова министра, вместо желания бежать и скорее вакцинироваться «Спутником», скорее, вызывают новую волну недоверия. У людей возникает вопрос: если он говорит нам неправду здесь, то в чём он говорит нам правду, стоит ли ему вообще верить? Поэтому, к сожалению, какие-то попытки убедить население вакцинироваться мы видим, но их недостаточно.

- То есть, как ни крути, получается, что перспектива вакцинации в любом случае связана с перспективами власти?

- По сути да. Государство должно стать более открытым и правдивым со своими гражданами, но, к сожалению, оно не видит такой необходимости.

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