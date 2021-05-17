Премьер-министр Литвы призывает ценить свободы каждого гражданина и быть толерантными

В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает ценить свободы каждого гражданина, быть толерантными и пестовать ценности гражданского общества.

"Сегодня мы отмечаем Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Чувствую обязанность обратиться к вам и вспомнить, что свобода была завоевана для каждого из нас, независимо от национальности, расы или гендерной ориентации. Свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода другого человека, но ничьи права не может умалить уважение к правам другого человека, даже если этот другой человек не такой, как ты сам", - сказала И. Шимоните для сообщения правительства.

Она также подчеркнула, что каждый человек "заслуживает уважения и не должен оставаться за гранью".

По словам премьера, история дает множество уроков, как общества, начавшие флиртовать с сегрегацией и фобиями, уже не знали, как остановиться, и платили за это страшную цену - человеческие жизни.

Поэтому, говорит И. Шимоните, даже малейшее разжигание ненависти должно быть остановлено, потому что ненависть, а не инаковость, являются реальной угрозой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!