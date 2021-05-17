В Литве изменилась ситуация с COVID-19: в Вильнюсе – явное падение, но в остальной части страны – беспокойные сигналы

Ситуация с коронавирусом (COVID-19) в Литве отличается в зависимости от региона. В Вильнюсе наблюдается явное падение, однако ситуация в остальной части страны ухудшилась, заметил ученый Вайдотас Землис-Балявичюс.

В передаче "Утро на Delfi" ученый назвал нынешнюю ситуацию стабилизацией.

"Вторую неделю в Литве наблюдается определенное падение числа новых случаев. К сожалению, это падение наблюдается в Вильнюсе. В Вильнюсе уже две недели подряд наблюдается сокращение числа новых случаев на 15%. В остальной части Литвы наблюдается небольшой рост", – сказал ученый.

Он заметил, что ситуация изменилась. Раньше высоким показатель был в Вильнюсе.

"Раньше 40-50% случаев фиксировали в Вильнюсе. Сейчас Вильнюс возвращается в пределы своей популяции. Это около 25%, но рост остается, у нас по 1000 случаев. 75% приходят из другой части Литвы", – сказал Землис-Балявичюс.

Он обратил внимание на то, что месяц назад в Литве было больше муниципалитетов с уровнем заболеваемости меньше 200 на 100 000 жителей. А сейчас осталось всего 6.

Он заметил, что вакцинация делает свое дело, это видно по больницам.

"Стабилизировалось количество больных в больницах. Каждый день госпитализируют по 100-120 человек. Но выписывают больше, меньше попадает в реанимацию. Значит, пациентам требуется менее сложное лечение", – сказал ученый.

Сейчас в Литве привито немало жителей старшего возраста. В больницы чаще попадают более молодые люди.

"Молодые легче переносят болезнь. Значит, вакцинация работает: болеют молодые люди, количество больных в больницах снижается, стало меньше тяжелых случаев", – продолжил Землис-Балявичюс.

"Стало теплее, люди больше времени проводят на улице, меньше в помещениях", – сказал он.

Ученый заметил, что сейчас в Литве тестируют очень много людей. "Тестируем по 20 000 человек в день. Большая часть - профилактическое тестирование. Большие масштабы тестирования - это один из способов управления ситуацией. У нас есть два таких способа - масштабное тестирование и вакцинация", – сказал Землис-Балявичюс.

Ученый сказал, что опыт Великобритании показал, что сейчас большую опасность представляет индийский, а не британский штамм. В Великобритании из-за индийского штамма даже могут отменить принятые послабления.

Землис-Балявичюс сказал, что исследования показали, что индийский штамм заразнее британского.

"Когда этот штамм придет в Литву, а это неизбежно, он, вероятно, станет доминирующим. Если выяснится, что индийский штамм заразнее, то он может вызвать 4 волну. Поэтому сейчас важно снизить количество случаев, чтобы когда придет индийский штамм, с ним было бы легче справиться", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!