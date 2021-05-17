Отголоски "Марша в защиту семей": полиция расследует нарушения карантина

Во время "Большого марша в защиту семей", на котором собралось больше 10 000 человек, больших инцидентов не было, однако полиция оценит ответственность организаторов за то, что они не гарантировали соблюдение дистанций и ношение масок участниками. Спокойно прошли и антимитинги. Куда больше страстей разгорелось после трансляции во время митинга речи президента Литвы Гитанаса Науседы. Политический обозреватель сказал, что Науседа наконец-то нашел своего избирателя.

Напомним, что марш в столице прошел 15 мая. На мероприятие съехалось около 10 000человек, хотя разрешение было выдано на 7000 участников.

"Поскольку такое мероприятие проходит без билетов, точно сказать, сколько людей собралось, сложно. Ведь и сами организаторы мероприятия не могут регулировать количество участников", – сказал LNK заместитель главы администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

Организаторы митинга сказали, что они выступали против инициатив, направленных против традиционных семей. Участники митинга выступали и против тестирования детей на ковид, и против вакцинации. Больше всего участники высказывались против Стамбульской конвенции и закона о партнерстве.

"Вопрос ратификации Стамбульской конвенции может обсуждаться единственным способом – в ходе референдума", – сказал один из спикеров.

"От своего государства, от избранной власти мы законно ждем, чтобы она представляла интересы не узких, экзотических групп, а всего народа", – сказал священник Робертас Григас.

Со сцены звучали обращения к президенту и другим представителям власти с требованием даже отстранить некоторых министров. Особое недовольство связано с министром инноваций Аушрине Армонайте.

Во время марша президентская служба распространила обращение президента Науседы с поздравлением по случаю Международного дня семьи. Это видео показали и на экране в парке Вингис.

"Мы обязаны юридически отрегулировать вопросы совместной жизни однополых лиц, уважать их право на получение информации о состоянии здоровья партнеров, право на наследство, другие важные вопросы. Однако это надо делать в рамках 38 ст. Конституции ЛР, в которой сказано, что семья - это основа общества и государства, а брак заключается по свободному согласию между мужчиной и женщиной", – сказал президент.

Политический обозреватель Римвидас Валатка сказал, что глава страны "наконец-то нашел своего избирателя".

"Это злой избиратель, отчасти несчастный, счастье он видеть лишь в праве на регулирование личной жизни других людей, как они должны жить. Можно сказать, что президент два года метался, не находя места в политике Литвы, и наконец нашел свое место. Тут он снимает все маски", – сказал LNK обозреватель.

Несмотря на то, что многие участники марша излагали гомофобские взгляды, были там и представители ЛГБТ.

Один из таких участников сказал LNK, что флаг ЛГБТ его не раздражает, но он "опасается за его безопасность".

Участники марша в капитанских униформах сказали, что если бы на борту у них был такой человек, они "выбросили бы его за борт".

Полиция старалась останавливать всех, кто мог спровоцировать конфликт.

"Эти люди должны понять, что их ориентация, их наклонности ненормальные", – сказал один из участников митинга.

"Я вижу много злых людей, эта злоба необъяснима, непонятно, что тут можно одобрить", – сказала участница антимитинга.

Во время мероприятия полиция зафиксировала несколько инцидентов, но указала, что они незначительные. Зато полиция расследует нарушение правил карантина.

"Было видно, что определенные требования карантина не соблюдаются – люди без масок, не соблюдали дистанцию, толпились. Все это оценят, выяснят, прилагали ли организаторы усилия для соблюдения требований или просто не обращали на это внимание", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

За нарушение требований карантина грозит штраф 500-1500 евро, а для юридических лиц 1500-6000 евро.

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