Во время ДТП повреждены автомобили и пострадал водитель VW Transporter, а также ехавший с ним другой сотрудник полиции. Им оказали первую помощь в больнице и назначили амбулаторное лечение.

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