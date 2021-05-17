В Вильнюсе в ДТП попал полицейский экипаж

ru.DELFI.lt

16 мая поздно вечером, в 23.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, служебный полицейский автомобиль VW Transporter, которым управлял полицейских ГКП Вильнюсского округа, пытаясь избежать столкновения с с выехавшим со второстепенной дороги автомобилем Toyota Prius (водитель 1958 г.р.), врезался в стоявший у дороги автомобиль Citroen.

Во время ДТП повреждены автомобили и пострадал водитель VW Transporter, а также ехавший с ним другой сотрудник полиции. Им оказали первую помощь в больнице и назначили амбулаторное лечение. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!