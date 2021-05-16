Спикер Сейма Литвы: есть единственный путь, чтобы послабления были безопасными и люди не умирали

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что самая важная цель на данный момент - привить как можно больше людей. По ее словам, можно будет смело открывать больше видов деятельности и говорить о возвращении к нормальной жизни.

Говоря в передаче "События недели" о паспорте возможностей, который начнет действовать в конце этого месяца, В. Чмилите-Нильсен подчеркнула, что важно добиться того, чтобы было как можно меньше людей, которые не смогут им пользоваться не по своей вине.

"Паспорт возможности - необходимый механизм, но я сама сделала несколько замечаний, что этот механизм должен быть как можно более недискриминационным, чтобы им могло пользоваться как можно больше групп людей", - сказала спикер Сейма.

"Я думаю, что важно, чтобы тест на антитела стал еще одним критерием для его получения. Насколько мне известно, в правительстве это уже обсуждается", - добавила она.

По словам В. Чмилите-Нильсен, очевидно, что мы еще долго будем жить с коронавирусом, поэтому только вакцинация может помочь вернуться к нормальной жизни.

"Основная цель - охватить такую ​​часть привитого населения, чтобы послабления были безопасными и чтобы люди больше не умирали. Единственный способ сделать это - вакцинировать как можно больше людей. После этого мы сможем говорить о возвращении к нормальной жизни, но вирус будет сопровождать нас еще много лет", - сказала спикер Сейма.

Ожидает поддержки Закона о партнерстве и со стороны оппозиции

По словам спикера Сейма, анонсированный на прошлой неделе законопроект о партнерстве еще не полностью подготовлен, его планируется показать и оппозиционным фракциям.

"С самого начала мы сообщали, что он, вероятно, будет похож на проект, представленный в 2017 году, который я тогда представил вместе с Аушрине Армонайте. Тот черновик, который был обнародован, подтверждает это. Не хотелось слишком много обсуждать проект, который еще не готов. Необходимо внести последние штрихи. Также хотелось показать это оппозиционным фракциям, получить их комментарии", - заявила в передаче В. Чмилите-Нильсен.

По ее словам, она уверена, что проект получит поддержку и со стороны оппозиции.

"Было бы естественно ожидать, что те группы, чьи партийные программы содержат достаточно сильный правозащитный элемент, смогут поддержать такой проект. Я говорю здесь о коллегах - социал-демократах. Из-за СКЗЛ теперь кажется, что они не поддержат такой проект, но они комментируют даже не увидев окончательную версию, возможно еще будут политики, которые передумают. Мы это обсудим", - сказал спикер Сейма.

"Я думаю, что этап подачи обязательно будет. Партнерство - это инициатива, которая стоит в политической повестке Литвы около 20 лет. В моем понимании акцент на нем, с одной стороны, понятен, а с другой - преувеличен. Просто необходимо организовать отношения сожительствующих взрослых, регулировать их. Это точно не отнимет счастье, права и не поставит под угрозу другие пары", - подчеркнула она.

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