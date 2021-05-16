Задержан второй осужденный, сбежавший из Правенишкской колонии

Тюремный департамент при Министерстве юстиции сообщает, что сегодня, 16 мая, задержан второй из двух сбежавших из исправительной колонии открытого типа Правенишкес заключенных.

Роландас Казакявичюс был задержан в Пакруойском районе сотрудниками уголовной полиции Департамента тюрем вместе с полицией.

Эгидиюс Жилинскас был задержан вчера в Каунасе.

Департамент тюрем благодарит прокуроров Каунасского района, сотрудников полиции и Государственной пограничной службы, с которыми они сотрудничали, обменивались информацией и оперативно искали сбежавших осужденных.

Осужденные Эгидиюс Жилинскас, 1996 г.р., и Роландас Казакявичюс, 1974 г.р., покинули комнату общежития исправительного учреждения в ночь на 14 мая после того, как выломали оконные решетки и перелезли через забор учреждения.

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