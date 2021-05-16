Страшное происшествие в Пакруойисе: приехавшая в гости женщина избила беременную сестру и сбежала

ru.DELFI.lt

Полиция сообщила, что в Пакруойисе было совершено страшное преступление.

В субботу, в 22.20, приехавшая в гости женщина (1990-01-23), избила беременную (15 недель) сестру (1988 г.р.). Пострадавшая из-за угрозы выкидыша была доставлена ​​для наблюдения в отделение патологии беременности Шяуляйской республиканской больницы. О происшествии были проинформированы специализированный центр помощи и отдел полиции Шяуляйского уезда. Подозреваемая скрылась после происшествия до приезда сотрудников полиции, она в находится в розыске. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!