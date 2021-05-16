Новые подробности: покончившая с собой врач Шяуляйской больницы была беременна

В воскресенье стало известно, что покончившая с собой молодая врач Шяуляйской республиканской больниц, которую уволили за серьезные рабочие нарушения, была беременна. Этот факт порталу lrytas.lt подтвердил брат покойной Артурас Шилинскис.

"Мы очень тесно общались, но ничего не знали, пока не увидели свидетельство о смерти. Я не думаю, что Лаура знала о ранней беременности, она бы поделилась этой новостью",- сказал брат женщины.

Коллеги врача на этой неделе заявили, что на работе она столкнулась с моббингом. Коллеги молодого врача вспоминают о ней только хорошее. По их словам, она была умным, восприимчивым, требовательным специалистом, который ничего не делал спустя рукава. Врачи, рассказавшие о начале конфликтов в больнице, заявили, что целью было расстроить молодого специалиста, и не сомневались - руководство об этом знало.

Лайма Почевичене, реаниматолог-анестезиолог Шяуляйской республиканской больницы, сказала в передаче Delfi "Факты и мнения", что покойная молодая коллега очень хорошо знала свое дело.

"[Она была] очень умной, она много знала, многому научилась. Наша специальность охватывает многие области: кардиологию, неврологию, внутреннюю медицину, и она очень хорошо разбиралась в лечении и диагностике во всех этих областях. Она была очень требовательна к себе и к окружающим, она ничего не делала спустя рукава".

"Я знала ее как искреннего, безумно хорошего человека, мне довелось обращаться по личным вопросам, делились своим опытом", - сказала Л. Почевичене. Другой врач этой больницы Раса Паулаускене так же рассказала о бывшей коллеге.

"Она была очень восприимчива, всем интересовалась, очень быстро всему научилась. Даже я многому у нее научилась", - вспомнила Р. Паулаускене.

По словам коллег, конфликты возникли с руководителем одного из центров этой больницы.

"В то время мы принадлежали сердечно-сосудистому центру, которым руководила доктор Нора Купстите-Криштапоне. Между ними возникли разногласия. Были и конфликты. Поскольку ее обвинили в неэтичном или каком-то там поведении, ее вызвали к директору. Насколько я поняла из ее рассказов, когда она вернулась от директора, он поддержал позицию руководителя центра. А потом, наверное, решили вставлять ей палки в колеса, я думаю, что начался сбор материала, чтобы ее потопить", - сказала Л. Почевичене.

Delfi пытался попросить у врача комментарий во время пребывания в больнице. Сама врач, пока проходит расследование, не комментирует ситуацию, сообщила пресс-секретарь Шяуляйской республиканской больницы Соната Тените.

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