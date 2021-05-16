Эксперт о правящих: думать, что вы даете кому-то полномочия ехать в Брюссель - явное пренебрежение Конституцией

Напряженность между президентом и премьер-министром по поводу того, кто должен представлять Литву в Совете Европы, достигла новых высот. Эксперт по конституционному праву Витаутас Синкявичюс говорит, что в данном случае Конституция явно на стороне президента, поэтому для ограничения этих полномочий в нее следует внести поправки.

"Если мы посмотрим в Конституцию, то президент представляет Литовское государство, он решает основные вопросы внешней политики и проводит внешнюю политику вместе с правительством. Следовательно, формирование внешней политики является делом исполнительной власти. Президент и правительство являются исполнительной властью", - пояснил В. Синкявичюс в передаче "Факты и мнения".

"Можно ли установить, что если решаются социально-экономические вопросы, то едет премьер-министр? Нет, это невозможно, потому что полномочия президента представлять Литву, проводить и формировать внешнюю политику закреплены в Конституции. Если мы хотим ограничить эти полномочия президента и сказать, что в некоторых случаях едет премьер-министр, нам нужно изменить Конституцию. И другого пути здесь нет", - сказал профессор.

Однако он подчеркнул, что Конституция не запрещает прийти к политическому соглашению о том, кто может лучше представлять интересы Литвы в определенных случаях: "Если президент и правительство согласны, я не вижу здесь никаких проблем. Этот вопрос можно решить без изменения Конституции".

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис утверждает, что подобные попытки достичь соглашения уже предпринимались.

"Премьер-министр несколько раз пыталась обсудить этот вопрос с президентом Науседой, но ответ очень негативный. Я разговаривал с различными политиками весь день во вторник и спросил, нормально ли, что президент не обсуждает высшую стратегию политики с правительством, избранным народом. Это ненормально. Поэтому прошу президента уважать традиции нашей политической культуры, особенно во внешней политике, где один поле не воин", - сказал депутат Сейма.

"Даже во внешней политике президент не может действовать в одиночку, он работает вместе с правительством. Консультировался ли президент с премьер-министром перед тем, как отправиться на саммит в Порту, который является исключительно в компетенции правительства: изоляция, безработица, сокращение бедности... Будет ли президент советоваться с премьером перед тем, как отправиться на другую встречу глав государств, где будет обсуждение вопросов глобального потепления?" - спросил он.

Павилёнис: это ни в коем случае не внешнеполитические вопросы

Ж. Павилёнис убежден, что если бы спор перешел в Конституционный суд, его решение не было бы благоприятным для президента, как это уже произошло в некоторых других странах.

"В конституционном акте, когда мы вступили [в ЕС] в 2004 году, четко прописано, что Сейм передает полномочия по этим вопросам представителям правительства, а не президенту", - говорит Ж. Павилёнис.

"Я сам 16 лет вел переговоры о договоре вступления. Есть три столпа, внешняя политика и политика безопасности - это так называемый второй столп, который не выходит за рамки национальной компетенции, у нас есть право вето на это, для этого есть отдельный комитет. Но почему мы везде создаем европейские комитеты? Потому что это общая компетенция, наднациональная, которая никоим образом не относится к вопросам внешней политики. Это разные вещи", - пояснил председатель комитета Сейма по иностранным делам.

В то время, по словам профессора В. Синкявичюса, в Конституции внешняя политика понимается в широком смысле, и комитет Сейма, как он указал, не может выбирать, кого отправлять в Брюссель.

"Я понимаю, что внешняя политика - это не только отношения со странами за пределами Европейского Союза. Когда писалась Конституция, внешняя политика понималась в широком смысле - любые отношения с другими государствами. В этом случае Конституция явно на стороне президента и любые попытки ограничить его полномочия законами, комитетами, постановлениями правительства были бы неконституционным актом", - сказал профессор.

"Комитет может выражать позицию Сейма, свое мнение по определенным вопросам, может предлагать то, что хочет, но не может никого посылать в Брюссель. <…> Конституция не наделяет комитет полномочиями вручать кому-либо мандат. Поэтому думать, что вы наделяете кого-то полномочиями, - это явное пренебрежение Конституцией. У Сейма есть единственный рычаг во внешней политике - он ратифицирует международные договоры и не более того", - подчеркнул он.

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