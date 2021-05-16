Коронавирус в Литве: 740 новых случаев, скончались 14 человек

BNS ru.DELFI.lt

Foto: Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки в Литве было выявлено 740 новых случаев COVID-19, 14 человек скончались, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

В стране было проверено 8 926 молекулярных (ПЦР) и 2 966 тестов на антигены. Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 565,2 случая. Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 5,8 процента. От COVID-19 привили 5 973 человека. Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней - 1097. В настоящее время болеют 16 303 человека. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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