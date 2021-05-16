В стране было проверено 8 926 молекулярных (ПЦР) и 2 966 тестов на антигены.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей за последние 14 дней составляет 565,2 случая.
Доля положительных диагностических тестов за последние семь дней составляет 5,8 процента.
От COVID-19 привили 5 973 человека.
Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней - 1097.
В настоящее время болеют 16 303 человека.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!