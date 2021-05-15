Предприниматели литовского взморья ищут работников

Студент Лукас впервые решил искать работу на литовском взморье. 20-летний молодой человек не скрывает, что опыта у него немного, поэтому особых требований к работе у него нет. У Эгле есть небольшой опыт, она работала горничной в гостевом доме. Оба студента отмечают, что в сфере обслуживания постояльцев работодатели не спешат искать работников, поскольку сложно прогнозировать, каким будет лето.

Замечания студентов подтвердила и представитель портала CV-Online Рита Каравайтене. Она сказала, что это лето менее предсказуемо, чем прошлое.

"Компании понемногу начали искать работников. Но поиск пока неактивный, но на взморье уже ищут поваров, официантов, барменов. Больше всего предложений пока на взморье именно в секторе общепита", – сказала специалист.

Она отметила, что раньше работников привлекали бесплатным жильем, питанием, компенсациями поездок на работу, а в этом году это уже скорее указывают как достоинства или надбавки к зарплате.

"Сейчас активно ищут работников на складах и в сфере транспорта и логистики - сбор товаров, сортировка, упаковка, погрузка, доставка и т.д. Это результат активной электронной торговли", – заметила Каравайтене.

Она заметила, что зарплаты в этой сфере такие же, как и в прошлом году - от минимума до 1000 евро, но в среднем студентам платят по 600–800 евро "на руки".

Предприниматель Гядас ищет работников для летнего кафе. Он сказал, что это реальная зарплата, и она является частью мотивации.

"Подсобный рабочий у меня за 15 дней работы получает 660 евро "на руки", – сказал предприниматель.

"Мы ищем, жилье для работников. Зарплата 4-5 евро в час, зарплата такая же, как в пролом году. Конечно, главное - опыт, но работа та же, как и зарплата", – сказал Германас, который ищет бармена, регистратора пассажиров и других работников для пассажирского судна в Ниде.

Летом дополнительный персонал набирают и торговые центры, работающие на взморье.

Представитель Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что команды расширяют летом и на взморье и в крупных городах. На взморье в этом году ищут 200 работников - в основном кассиров, работников в зале, продавцов в отделах. Работникам в Паланге и Ниде предлагают бесплатное жилье и как и другим работникам - горячий обед.

Расширяет команду на взморье и сеть IKI, планирует принять 16-18 человек.

Работников на лето ищут также магазины Lidl Lietuva и Rimi Lietuvа.

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