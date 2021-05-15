Жители Литвы не могут дождаться открытия сезона: собираются на пляжах

В Литве наступила весна, потеплело, чаще выглядывает солнце. Отдыхающие стали собираться на пляжах, однако летний сезон еще не начался, поэтому спасателей на пляжах нет, инфраструктура не подготовлена. Кроме того, врач-дерматолог предупреждает жителей об опасности весеннего солнца, пишет Vakarų ekspresas.

До 15 мая все подготовительные работы должны быть завершены, однако спасатели начинают работу только после того как глава администрации Клайпедского муниципалитета подписывает соответствующий приказ о начале летнего сезона. Обычно сезон открывается в начале июня.

Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.) Foto: Vakarų ekspresas

"В Смильтине почти все готово, раздевалки, скамейки, мусорные контейнеры стоят, сейчас работы идут в Мелнраге-Гируляй. На этой неделе убирают выброшенный морем крупногабаритный мусор, бревна (...). Открылись туалеты, обновлены стенды и указатели", – рассказал о работах Александрас Сиакки.

Пока вода холодная, и отдыхающие не купаются, компания Klaipėdos paplūdimiai старается успеть с подготовкой спасателей и пляжей. "Отбор спасателей уже завершен, вскоре начнется обучение, в летний сезон будут работать больше 60 спасателей", – сказал Сиакки.

Всего на пляжах будет 12 постов.

Врач-дерматолог Клайпедской университетской больницы Йоланта Чесене сказала, что не надо спешить с принятием солнечных ванн.

Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.) Foto: Vakarų ekspresas

"Нам на пользу и нам опасно как весеннее, так и летнее солнце. Однако весеннее опаснее, поскольку кожа после зимы к солнцу не готова, весной легче сгореть, не загореть, а сгореть. В этом и кроется опасность", – сказала специалист.

Рак кожи - единственная форма рака, которой можно избежать, если не злоупотреблять солнечными ваннами. Чесене сказала, что не надо прятаться от солнца, надо проявлять осторожность.

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