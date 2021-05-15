Брокер пропал с деньгами клиентов: речь идет о 160 000 евро

Эдгарас пытался купить квартиру в столице Литвы и, вероятно, попался в сети, расставленные нечестным брокером. Выбранное жилье он уже купить не надеется, но пытается хотя бы вернуть 30 000 евро - первый взнос. Возможно, что таких как Эдгарас было гораздо больше. Руководитель агентства Capital Дмитрий Семенов сказал Delfi, что к ним с жалобами на брокера обратились около 20, вероятно, обманутых людей, нанесенный ущерб составляет около 160 000 евро.

Эдгарас хотел купить квартиру стоимостью 300 000 евро. Квартиру продавали через известного брокера Кястутиса Юозенаса.

"Мы перевели конторе брокера аванс. Договорились, что кредит получим в течение нескольких месяцев. Брокер оказывал на нас давление, требуя внести большую сумму. Мы перевели полностью первый взнос - 30 000 евро. Получили документ из банка о том, что можем заключать договор. Все было для того, чтобы идти к нотариусу", – рассказал Эдгарас Delfi.

Однако в день, когда планировалось подписание документа, Эдгарасу позвонили с неизвестного номера. Звонил мужчина, который сказал, что он тоже покупает эту квартиру и тоже сделал первый взнос. Это было 7 мая 2021 г.

В тот же день оба покупателя встретились с продавцом. Он уверял, что ничего о действиях брокера не знает. Они втроем стали искать Юозенаса, чтобы все выяснить и вернуть деньги.

Юозенас водил их за нос два часа. Сначала сказал, что он в Лаздинай, они отправились на его поиск.

"Потом он стал нам рассказывать истории о мнимых ДТП. Потом, что деньги у него в машине", – рассказал Эдгарас, который с другим покупателем и продавцом квартиры объехал полицейские комиссариаты в поисках брокера.

Когда мужчина понял, что был обманут, он написал заявление в полицию. Сейчас, по его словам, он лишь хочет вернуть свои 30 000 евро у компании Capital, а уже с брокером пусть разбирается сама компания.

Глава Capital Дмитрий Семенов сказал, что к ним уже обратились 20 пострадавших, а ущерб насчитывает 160 000 евро. Компания считает, что могут быть и другие пострадавшие, просит их откликнуться.

По его словам, ни компания Capital“, ни клиенты не могут связаться с Юозенасом. Не удалось это сделать и Delfi – телефон брокера выключен. Люди, которые перевели деньги МТ Kereros investicijos, не могут их вернуть, сделки не были заключены.

Семенов отметил, что по правилам, деньги должны были переводить сразу продавцам, а не посреднику.

По его словам, предполагают, что брокер систематически нарушал закон, поэтому компания Capital намерена обращаться в прокуратуру.

Семенов подтвердил, что некоторые обманутые клиенты уже обратились в полицию.

Представитель полиции Вильнюсского круга Юлия Самороковская ситуацию не комментировала, сославшись на защиту персональных данных.

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