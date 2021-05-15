Часть жителей Электренай осталась без горячей воды на несколько месяцев, люди инвестируют в бойлеры

С 11 мая 4000 жителей Электренай на несколько месяцев остались без горячей воды. Как подтвердил глава администрации Электренского муниципалитета Гедиминас Раткявичюс, в городе начался ремонт теплотрасс. Жители жалуются, что им приходится тратить деньги на покупку бойлеров.

Йонас из Электренай рассказал Delfi, что его дом находится дальше, у них горячую воду отключат в июле.

"Мы понимаем, что все надо менять, но у меня есть свое решение. Я арендую квартиру в блочном доме, я договорился с хозяином, что за свои деньги устанавливаю бойлер и все. Думаю, многие так поступят, а как жить, если еще есть дети?", – сказал он.

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Мужчина сказал, что не хватает помощи муниципалитета.

"Я бойлер установлю сам, мне за работу платить не придется. Сам бойлер стоит около 120 евро, плюс материалы, думаю, уйдет около 150 евро. Конечно, было бы неплохо, чтобы хотя бы часть компенсировали. Это проект на полгода", – сказал Йонас.

Раткявичюс подтвердил, что часть жителей живет без горячей воды со вторника.

"Сложно прогнозировать, сколько это продлится, работы масштабные. Это не будет 5 месяцев, думаю, около 3, для каждого из 125 домов - свой срок. Будет по-разному, но работы проводят во всем городе. Я думаю, одним подключим горячую воду раньше, другим позже. Первым может удастся подключить через месяц", – сказал он.

"Возможно, одни будут греть воду на плите, другие поставят бойлеры, третьи переедут на дачу. Если у кого-то нет никакого выхода, можем предложить им души в спортцентре", – продолжил Раткявичюс.

Он сказал, что установку бойлеров планируют компенсировать людям с небольшими доходами. Раньше такие работы не финансировали, это слишком большие расходы. "Люди должны обращаться в отдел соцобеспечения, там все проверят, либо предложат бесплатно пользоваться душем, либо предложат оборудование для подогрева воды", – сказал Раткявичюс.

Delfi интересовался у компании Kesko Senukаi и в Pigu.lt, не наблюдается ли рост спроса на бойлеры. Пресс-секретарь Pigu.lt Раймонда Страздаускайте сказала, что с началом теплого сезона, часть жителей проводит время на дачах, поэтому спрос на оборудование для подогрева воды вырос.

"Немалая часть таких товаров отправилась в Электренай, около 1/5 общего количества", – сказала она.

Представитель Kesko Senukai Элона Уцкуте подтвердила, что растут продажи бойлеров, но покупают их не только жители Электренай. Бойлеры покупают новоселы, жители усадеб.

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