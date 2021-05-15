Защищавшая сына женщина бегала за обидчиком с палкой

В редакцию портала Kas vyksta Kaune передали видео, на котором видно, как жители каунасского района Шилайняй пытаются успокоить женщину с большой палкой в руках. Очевидцы конфликта рассказали, что палкой она "воспитывала" мальчика, обидевшего ее сына.

Юридически такое насилие недопустимо, за него грозит уголовная ответственность, неприятности ждут и родителей мальчика, который обидел другого ребенка.

"Думаю, одна мама перестаралась. Хорошо, что она не видела, что я снимаю – а то и мне досталось бы. Я была с 4-летним сыном", – рассказала автор видео о событиях минувшей субботы в парке Сантарвес.

На видео видно, что по детской площадке бегает женщина с палкой в руках. За кадром слышится голос мужчины, который просит женщину успокоиться и оставить ребенка в покое, и вызвать полицию. Другие прохожие угрожают женщине штрафами.

"Полиция не помогает, – кричит ребенок, а женщина с палкой отвечает мужчине. – Это я с ума сошла? Когда твоего ребенка побьют, тогда увидишь!"

Автор видео рассказала, что мальчик, за которым гонялась женщина, живет с родителями, которые с ним не справляются. Этот мальчик избил другого ребенка, а потом приставал к нему, поэтому, по словам очевидцев, мать пострадавшего и решила его проучить - никакие службы не помогали.

"Мальчика ударили палкой, но это не попало на видео. Удар пришелся по спине. Полицию никто не вызывал, поскольку женщина под давлением очевидцев успокоилась", – писала приславшая видео женщина. По ее словам, пострадавшему было около 10 лет, а его обидчику около 12 лет.

По данным ГКП Каунасского округа Гинтаре Жилите, с 8 мая было получено одно сообщение о насилии в том районе, но там пострадал не ребенок.

Представитель Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Нерунга Колкайте-Белине сказала, что нельзя проявлять агрессию в отношении драчунов.

"Очень важно разрешить конфликт мирным способом с родителями ребенка. Если ребенка обижают в школе, надо обращаться к учителю и к администрации. Если ребенка обидели, помощь окажет полиция и специалисты по правам детей", – сказала специалист.

Она подчеркнула, что за насилие против ребенка грозит даже лишение свободы на срок до 2 лет. Колкайте-Белине также заметила, что родители по закону должны должным образом воспитывать свое чадо, заботиться о нем, создавать гармоничные условия для его физического и умственного развития, чтобы подготовить его к самостоятельной жизни.

За злоупотребление родительскими правами и за их невыполнение, за неприсмотр, жестокое обращение с ребенком родителям также грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 5 лет.

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