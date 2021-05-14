От должности отстранен глава Правенишкской колонии

В пятницу после побега двоих заключенных было решено отстранить от должности главу Правенишкской колонии Дайнюс Сушинскас и еще два руководящих служащих. Эту информацию Delfi подтвердил источник в Департаменте тюрем и сам Сушинскас.

"Как раз подписываю последние документы", – ответил он на вопрос журналиста Delfi.lt, правда ли, что он отстранен от должности.

Он подтвердил, что его предупредили о служебном расследовании и отстранении, но приказ пока еще не получил, поэтому не знает, на каком основании оно было принято, однако признал, что скорее всего причина - побег двоих заключенных.

Решением главы Департамента тюрем Виргилиюса Куликаускаса, от должности отстранен ВРИО заместитель главы колонии Сигитас Садонис и начальник управления безопасности третьего сектора Линас Нанартавичюс (заключенные сбежали из третьего сектора).

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Решение об отстранении было принято после совещания с руководителями Минюста.

В ходе служебной проверки будут выяснять, должным ли образом эти служащие выполняли свои обязанности. В колонии проведут аудит.

ВРИО главой Департамента назначен заместитель главы Департамента тюрем Гинтаутас Шараускас.

Минюст в свою очередь информировал Delfi.lt, что планирует провести внеплановый аудит в колонии.

Вице-министр Эланас Яблонскас сказал, что сейчас самое главное - найти беглецов. Напомним, что 14 мая, в 2 ч., из колонии сбежали двое заключенных. Охрана колонии видела, как они перелезали через забор, но остановить их не смогла – это запрещено законом.

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