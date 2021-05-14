Каунас решил продолжать контактное обучение младшеклассников

Невзирая на рекомендации Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) остановить контактное обучение учеников младших классов, Каунас решил оставить их за партами.

Это подтвердила заместитель директора администрации самоуправления Эгле Андрюшкене.

"Каунас продолжает контактное обучение. Такое решение принято после внимательной оценки результатов регулярно проводимых исследований методом накопительного теста и тенденций - анализ проведенных уже три раза для маленьких каунасцев профилактических исследований показывает уменьшение числа положительных ответов", - сказала Э. Андрюшкене в комментарии для СМИ.

По ее словам, на этой неделе среди более чем 11 тыс. детей выявлено всего 20 случаев коронавирусной инфекции.

По словам Э. Андрюшкене, обучающихся школьников младших классов постоянно тестируют, педагоги привиты, а в школах предпринимаются дополнительные меры, чтобы безопасность школьников была обеспечена и младшие классы не стали новыми очагами вируса.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации НЦОЗ рекомендовал остановить в Каунасе контактное обучение учеников младших классов.

По данным НЦОЗ, в начале этой недели в Каунасе в целых 14 школах фиксировались активные вспышки. Случаи COVID-19 установлены в 10 средних и в четырех начальных школах.

В Каунасе в 58 из 80 школах ведется профилактическое тестирование накопительным методом, чтобы процесс образования мог осуществляться контактным способом.

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