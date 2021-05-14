В Каунасе десяти больным коронавирусом детям потребовалась кислородная терапия

Врачи Каунасской больницы Литовского университета медицинских наук отмечают, что тяжелые формы COVID-19 могут появиться и у детей, хотя и реже, чем у взрослых.

Заведующая детского отделения этой больницы Мария Маренгольцене сказала, что даже после легкой формы коронавируса у детей могут проявиться разные последствия болезни.

"Стало больше пациентов, которые жалуются на постоянную усталость, головную боль, проблемы ЖКТ, но исследования не показывают каких-то болезней. Тогда делаем тест на антитела. Если их находим, можно сделать вывод, что ребенок переболел коронавирусом и все эти расстройства - его последствия", – сказала врач.

По ее словам, обычно, если коронавирусом заболевают родители, детей не проверяют, если у них нет симптомов или болезнь протекает в легкой форме. Однако примерно через два месяца родители начинают беспокоится, они видят, что состояние ребенка не улучшилось и даже ухудшилось. Специальное лечение в таком случае не назначается – назначают режим усиленного питания и отдыха.

За все время пандемии в Каунасе лечение проходили 80 детей.

Врач приемного отделения Дарюс Варашкявичюс сказал, что более тяжелые формы COVID-19 бывают у детей старшего возраста - 12-17 лет.

Самому младшему пациенту было 2 месяца.

Большая часть пациентов жалуется на температуру, вялость, обезвоживание, сильный кашель, рвоту и понос.

Детский пульмонолог Эугениюс Гришка сказал, что COVID-19 особенно опасен для детей с хроническими заболеваниями дыхательных путей пациентов после трансплантации органов, онкобольных детей. У детей, по его словам, проявляются такие же симптомы COVID-19, как и у взрослых.

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