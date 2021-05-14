Литва выделит 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства

Литва выделит 200 тыс. доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства.

Пока 100 тыс. доз планируется выделить Украине, 11 тыс. – Молдавии, 15 тыс. – Грузии, предусматривается в протокольном постановлении правительсвта, утвержденном в пятницу.

Согласно ему, такое количество вакцин в качестве гуманитарной помощи Восточным партнерам планируется выделить до 1 октября.

"Мы понимаем, что это не те цифры, которые спасут государства от ситуации, в которой они находятся, но недостаточно лишь говорить о солидарности, мы должны сделать первый шаг и продемонстрировать, что эта солидарность означает. Это не только слова, это действия", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Позднее, на пресс-конференции Г. Ландсбергис подтвердил, что странам Восточного партнерства будет передана вакцина AstraZeneca. "Речь идет об AstraZeneca", – ответил Г. Ландсбергис, отвечая на вопрос о том, вакцины какого производителя будут предназначаться странам Восточного партнерства.

Глава правительства Ингрида Шимоните отметила, что вакцины будут выделяться не сразу, "наиболее реалистичным сроком является третий квартал".

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что, согласно оптимистичному сценарию, в конце третьего квартала Литва должна получить больше доз вакцин, чем ей нужно для вакцинации всего населения.

"Если все будет происходить согласно лучшим предположениям, то в конце третьего квартала Литва может надеяться на получение такого количества вакцин, чтобы мы теоретически могли привить почти 3,5 млн жителей", – сказала Ж. Симонайтитете.

Она также отметила, что каждый раз правительство будет принимать постановление о конкретном выделении вакцин.

До сих пор Литва получила 1 млн 413 тыс. 545 доз вакцин, пока не использованными остаются более 144 ты. доз. Хотя бы одну прививку от коронавируса получили 30,2% жителей Литвы.

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