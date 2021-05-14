"Вакцина на карте": почему белорусы не спешат прививаться?

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По темпам вакцинации населения Беларусь занимает место где-то ближе в концу общемирового списка стран. При том, что реальное число заболевших превышает 1 миллион человек, коронавирус перестает занимать мысли белорусов, свидетельствуют данные опроса о восприятии ситуации с коронавирусом, проведенного Белорусским экономическим исследовательско-образовательным центром BEROC.

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