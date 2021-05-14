Заболевшие коронавирусом в Вильнюсе столкнулись с проблемой: не организован уход за лежачими больными ковид на дому

В Вильнюсе и Вильнюсском регионе уже некоторое время фиксируют высокий уровень заболевания коронавирусом. Немало пациентов лежит в больницах. Сантаришкская клиника предупреждает, что из-за большого числа больных, мест на всех может не хватить. Однако оказавшаяся в сложном положении семья удивлена, поскольку не к кому обратиться за помощью. Ситуация такова - коронавирусом заболели люди, которые ухаживали за пожилым человеком (у нуждающегося в помощи пациента также установили легкую форму ковида). Кому передать больного, который не может сам позаботиться о себе?

В редакцию Delfi обратилась женщина, которая рассказала о сложной ситуации в семье.

"Заболела мать моего мужа, она женщина почтенного возраста, но еще ухаживала за "лежачей" сестрой покойного мужа. Она заболела серьезно, ее госпитализировали. У нее установили COVID-19.

У моего мужа был контакт с матерью, он находится в изоляции (появились симптомы). Коронавирус установили и у "лежачей" женщины, за которой смотрела мать моего мужа, только у нее нет температуры. Мы вызвали скорую, ждали 4 часа, а когда машина приехала, нам сказали, что в больницу ее без температуры не заберут", - рассказала женщина.

По ее словам, тут и начинается самое "веселое", врача удалось уговорить, женщину увезли в больницу.

"Это было около 17 ч., но в 23.30 ч. сообщили, что в Вильнюсе ее не взяли, поэтому ее везут обратно домой. Муж, у которого положительный результат на COVID-19, сказал, что за ней некому смотреть, тогда сказали, что попытаются отвезти в Швянченис. Мне интересно, почему никто не позаботился о решении подобных ситуаций? Или таких людей как собак можно возить по всей Литве? Почему такое происходит в цивилизованном государстве? Сколько это может продолжаться? Кто ответит за моральную травму людей?", – вопрошала женщина.

Она интересовалась, почему муниципалитеты не готовятся к подобным случаям и не создают условия для решения таких проблем. Может, подготовить социальных работников? "Или тут надо прикидываться дураком и не говорить, что у человека COVID-19, нанимать сиделку, плевать на распространение болезни?", - вопрошала женщина.

Delfi обратился в Сантаришкскую клинику. Ее представители отметили, что в первую очередь госпитализируют людей в очень тяжелом и тяжелом состоянии. Вопрос перевозки пациентов решает муниципалитет.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Ирена Киселене сказала, что Вильнюсский центр социальной помощи может оказать поддержку людям, заболевшим COVID-19, если они передвигаются по своей квартире (привозят продукты, доставляют горячую еду, лекарства и т.д.). Кроме того, этот центр предоставляет услуги транспортировки в/из больницы в Вильнюсе (лежачих пациентов не возят. Услугу перевозки пациентов из одной больницы в другую организуют медучреждения.

Киселене заметила, что в конкретном случае речь идет о лежачем человеке, заболевшем коронавирусом, в таком случае их услуг недостаточно, такого человека должны госпитализировать.

Соцмин Литвы отметил, что за предоставление социальных услуг жителям отвечают муниципалитеты, поэтому в таких случаях надо обращаться в отдел соцобеспечения мэрии или в староство.

"Можно обратиться в учреждение, предоставляющее услуги социального ухода или амбулаторные услуги на дому. Мы считаем, что в данном случае врачи должны были сообщить в муниципалитет о том, что человек нуждается в помощи. И дальнейшее решение вопроса будет в ведении муниципалитета", – сказано в ответе.

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