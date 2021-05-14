МИД Литвы призывает ЕС незамедлительно начать переговоры с Албанией и Северной Македонией

Вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс заявил, что Евросоюз должен незамедлительно начать переговоры с Албанией и Северной Македонией.

В четверг А. Пранцкявичюс участвовал в удаленной встрече представителей МИД стран ЕС с министрами иностранных дел Албании и Северной Македонии. Во время встречи обсуждались внутренние процессы в странах-кандидатах, перспектива европейского членства и политическая ситуация в регионе.

Говоря о ситуации на Западных Балканах, замглавы МИД Литвы акцентировал важность политического вовлечения ЕС в регионе и соблюдение уже данных обязательств, он подчеркнул, что отсутствие ЕС в регионе создает вакуум, открывает двери для вмешательства других стран, не отвечает стратегическим целям ЕС.

"Нет сомнений в реализации прогресса Северной Македонии и Албании и требований для начала переговоров с ЕС. Мы должны соблюдать обещания и обязательства ЕС, как можно быстрее утвердить переговорные программы. Реальная перспектива расширения ЕС является лучшей инвестиций в стабильность и безопасность региона", – заявил литовский вице-министр.

Он призвал еще в этом полугодии провести межправительственные конференции с этими странами, одновременно призвав страны-кандидаты продолжать реализацию реформ.

А. Пранцкявичюс также призвал государства ЕС, у которых есть не разрешенные двухсторонние вопросы, как можно быстрее их решить, чтобы можно было безотлагательно начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией, а также выразил поддержку посредничеству на высшем уровне ЕС в этом вопросе.

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