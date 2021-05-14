Комитет парламента Литвы осудил атаки ХАМАС против Израиля

Комитет Сейма Литвы по иностранным делам (КИД) выразил обеспокоенность в связи с "угрожающим нагнетанием ситуации" во время палестино-израильского конфликта и осудил атаки ХАМАС против Израиля.

Как сказал BNS председатель КИД Жигимантас Павилёнис, на заседании в четверг комитет принял с общего согласия заявление "Об атаках террористической организации ХАМАС против Государства Израиль", хотя некоторые члены комитета сказали, что не выражали свое мнение по этому вопросу.

"Выбор такой, так как мы признаем ХАМАС террористической организацией, как и весь Европейский союз (ЕС). Литва, по моему личному мнению, давно принадлежала к группе друзей Израиля потому, что это единственная демократия в том регионе, и потому, что у нас есть исторические связи, и потому, что Израиль для нас во многом пример выживания. Все мы сталкиваемся с нападением тоталитарных, автократических режимов. Как известно, ХАМАС напрямую связан с Ираном", - сказал Ж. Павилёнис.

По его словам, инициатива исходила от члена комитета Эмануэлиса Зингериса, являющегося членом группы парламентской дружбы с Израилем, а текст подготовлен "вместе с секретариатом".

В заявлении отмечается, что КИД "потрясен" происходящим в последние дни "обстрелом территории между Государством Израиль и Сектором Газа ракетами, повлекшим жертвы и среди мирного населения", а также выражаются соболезнования семьям и близким погибших. В заявлении также выражается "сожаление, что обе стороны начали военные операции. В этой связи ситуация может стать непрогнозируемой".

"КИД выражает обеспокоенность в связи с угрожающим нагнетанием ситуации, сложившейся между израильтянами и палестинцами, когда с 10 мая 2021 года террористическая организация ХАМАС при поддержке режима иранского аятоллы запустила сотни ракет из Сектора Газа, находящегося всего в 70 км от Тель-Авива, почти во всем города Израиля; осуждает ракетные атаки террористической организации ХАМАС, сознательно направленные против мирных жителей Израиля", - говорится в заявлении.

КИД также констатирует, что Государство Израиль, в котором "демократически живут люди разных национальностей, вправе защищаться от нападения и террора, направленного исключительно против мирного населения", а также призывает международное сообщество "использовать свое политическое влияние, чтобы принудить террористическую организацию ХАМАС прекратить насилие и убийства мирных жителей Израиля".

Комитет также призывает переговорщиков Израиля и Палестины "мирно решать конфликт за столом переговоров, исходя из взаимного уважения и доброй воли".

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