Парламент Литвы предлагает обязать банки расширить сеть банкоматов

В Литве шире распространяются электронные услуги, и при этом сокращается количество банкоматов, поэтому председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас предлагает установить, чтобы 95% жителей могли добраться до банкомата проехав не больше 5 км, а 97% - 10 км. Соответствующая поправка к закону коснется трех крупных банков страны – это может побудить их объединить сеть банкоматов.

В зарегистрированной Маяускасом поправке к закону о банках предлагают установить "разумное расстояние до банкоматов – не меньше 95% жителей должны иметь возможность найти банкомат, выдающий деньги, на расстоянии не больше 5 км и не меньше 97% - не больше 10 км от места жительства".

Это требования должны выполнять работающие в Литве банки и филиалы зарубежных банков, у которых есть больше 250 000 клиентов (физических лиц). По сведениям Delfi, в число таких банков в Литве входят SEB, Swedbank и Luminor.

За невыполнение требований ждут штрафы. По действующему закону штраф составляет до 10% годовых доходов банка, а штраф руководителям может достигать 5 млн. евро.

Маяускас обосновал свое предложение подсчетами Всемирного банка от 2019 г. Согласно этим данным, в среднем в еврозоне на 100 000 жителей приходится 66 банкоматов, а в Литве - всего 39. Меньше чем в Литве их только в Финляндии – 38. Больше всего банкоматов в Австрии, Португалии, Хорватии и Германии (соответственно 172, 170, 157 и 130 на 100 000 жителей).

В соседней Латвии этот показатель составляет 58, в Эстонии – 67, в Польше – 71. В Литве на данный момент этот показатель снизился еще больше и составляет 37 на 100 000 жителей.

Маяускас сказал, что поправку поддержали минимум 46 депутатов.

Депутат уверяет, что Центробанк Европы ранее высказывал мнение о том, что возможность наличного расчета по-прежнему важна для определенных групп общества.

Он надеется, что эта поправка улучшит доступ к наличным жителей сельских районов, пожилых людей, инвалидам и другим людям, которым сложно использовать другие способы оплаты товаров и услуг.

Маяускас сказал, что похожее правило действует в Бельгии - там 95% жителей могут поучить услуги банкоматов на расстоянии не более 5 км от дома.

Депутат надеется, что если у людей появится возможность роще обналичивать деньги, они охотнее будут открывать счета в банке для получения зарплаты. Это увеличит прозрачность, снизит "тень".

Маяускас считает, что эта поправка может побудить банки к сотрудничеству и объединению сети банкоматов, поэтому не потребует дополнительных инвестиций.

Центробанк Литвы склонен подробнее анализировать возможные критерии и последствия такого решения.

В Литве сейчас работает 887 банкоматов, 10 лет назад их было 1576.

"В Литве 95% жителей отделяет от банкомата расстояние в 16 км", – ранее сообщала Литовская ассоциация банков (ЛБА).

В отчете ЛБА отмечается, что у клиентов банков есть большой доступ к услугам обналичивания средств. Наличные можно получить не только в банкомате, но и в банковских отделениях, в терминалах Perlаs (они работают в 2500 местах торговли), а также в магазинах Maxima, Iki, в киосках Narvesen, Lietuvos spauda, Šilas. Наличные можно взять и в отделениях кредитных уний.

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