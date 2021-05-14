Из Правенишкской колонии сбежали двое осужденных

ru.DELFI.lt

Работники Правенишкской открытой колонии ночью с помощью видеокамер заметили, как два человека перелезают через забор и бегут в лес. В результате проверки выяснилось, что двое осужденных самовольно покинули территорию колонии.

Осужденные Эгидиюс Жилинскас (1996 г.р.) и Роландас Казакявичюс (1974 г.р.) из помещения сбежало, выломав решетки на окне, затем перелезли через забот, сообщает Департамент тюрем. Сбежавших разыскивают сотрудники Департамента тюрем, полиции, в поисках участвует и вертолет СОГГ. По данным департамента, Жилинскас был осужден за кражи, грабеж, нарушение общественного порядка. Срок отбывания наказания истекает 28 февраля 2023 года. Foto: Policijos departamentas Казакявичюс был осужден за грабеж и вымогательство имущества. Срок отбывания наказания истекает 12 декабря 2024 года. Foto: Policijos departamentas Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!