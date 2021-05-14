После сильных дождей погода в Литве изменится

Сегодня погоду в Литве обусловит южный циклон, который пришел со стороны Каспийского моря. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди. Ожидаются кратковременные осадки, только на востоке дожди могут длиться дольше. Местами ожидаются ливни, после обеда - грозы.

Температура сегодня в большинстве районов составит 15–18, кое-где до 19–20 градусов тепла.

В субботу циклон уйдет, погода улучшится. В начале ночи на севере и на востоке пройдут небольшие дожди. Позже облака рассеются, ветер успокоится, ожидается туман. Ночью температура опустится до 4–9 градусов тепла, прохладнее будет в Жемайтии.

В субботу днем небо будет облачным, однако небольшие дожди возможны лишь местами на юге и на востоке страны. Воздух днем прогреется до 16–21 градуса, только на взморье будет около 14 градусов.

В ночь на воскресенье погода почти не изменится. Ожидается переменная облачность. На юго-западе пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Ночью будет 5–10 градусов тепла.

В воскресенье днем над Литвой пройдет атмосферный фронт, который снова принесет осадки. В основном будут идти небольшие дожди. На юго-западе осадков будет меньше, после обеда местами ожидаются грозы. На западе и на юге будет 17–19, в других районах до 20–22 и даже до 23 градусов тепла.

По имеющимся данным, в понедельник в большинстве районов снова будут идти дожди, местами сильные, с грозами. Ночь будет теплой - 8–13 градусов, днем ожидается 17–19 градусов тепла.

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