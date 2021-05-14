Оценка новой системы регистрации владельцев автомобилей в Литве: страдают работающие честно, а виноватых нет

В передаче "Экономика" на Žinių radijаs представитель Литовского института свободного рынка Котрина Тамкуте оценила действующую с 1 мая 2021 года систему регистрации владельцев автомобилей и подчеркнула, что это очередной пример некачественной подготовки законов, брак виден уже сейчас.

С мая этого года в Литве используют новую систему учета владельцев автомобилей. Каждое транспортное средство в Литве получает уникальный код декларации владельца, продать и зарегистрировать автомобиль можно только с этим кодом.

Тамкуте отметила, что в проекте закона была указана его цель - снижение "тени" на рынке торговли автомобилями и обеспечение удобного процесса приобретения и эксплуатации автомобилей.

Однако через неделю после вступления в силу нового порядка, авторынок в Литве был парализован. Уже в начале обсуждения проекта были сомнения в связи с готовностью Regitrа к увеличению нагрузки, но сами люди, работавшие над проектом не предполагали таких отрицательных последствий и не учли высказанные сомнения.

"Это очередной пример некачественной подготовки законов, когда при принятии решения не учитывают возможные последствия. Авторы проекта не предусмотрели дополнительные расходы на осуществление системы, однако уже сейчас очевидно, что имеющихся ресурсов не хватит", – сказала Тамкуте.

Кроме того, хотя основной объект требования - это находящиеся в "тени" торговцы, из-за нового порядка страдают честные субъекты, например, автосалоны.

"А ответственных, тех, кто возместил бы ущерб, как всегда нет", – заметила эксперт.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!