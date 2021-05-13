"Паспорт возможностей" в Литве: как его получить

С 24 мая в Литве начинает действовать "паспорт возможностей". Министерство экономики и инноваций Литвы представило жителям информацию о том, что надо делать для получения документа привитым от COVID-19, переболевшим и получившим отрицательный результат теста.

"Паспорт возможностей" могут получить все граждане Литвы старше 16 лет. Документ будет связан с системой E.sveikata. Это значит, что его можно получить, если данные о болезни, вакцинации и тестировании есть в системе. Лицам младше 16 лет для того, чтобы пользоваться мягкими карантинными требованиями, достаточно иметь при себе докумнет, удостоверяющий личность.

В случае вакцинации вакцинами Comirnaty (BioNTech и Pfizer) и Moderna паспорт получают привитые двумя дозами. Такой паспорт эти люди получат через неделю после второй дозы. Привитым вакциной Janssen (Janssen Pharmaceutica NV) и Vaxzevria (AstraZeneca) "паспорт возможностей" выдадут через 4 недели после первой дозы. Важно: привитым Vaxzevria необходима ревакцинация не позже чем через 12 недель.

Если человек болел COVID-19, то данные об этом должны быть в системе. Факт болезни подтверждается тестом ПЦР или на антигены. Переболевшие могут пользоваться паспортом, если с момента болезни прошло не больше 180 дней, и завершился срок самоизоляции. Если человек переболел COVID-19, но к врачу не обращался, в его истории болезни в системе E.sveikatа этот факт не будет зафиксирован. В таком случае надо связаться с врачом, чтобы он ввел данные о болезни в систему.

Как привитые, так и переболевшие должны обновлять статус документа каждые 7 дней. Для этого на специальной странице в интернете надо ввести свои данные и сохранить в компьютере или телефоне новый QR код.

"Паспорт возможностей" можно получить, если сдать тест. Такой паспорт действует 24 часа с момента взятия образца, а не введения данных в систему E.sveikatа. Поэтому если вы хотите пойти на концерт вечером, важно не откладывать тестирование. Для получения документа рекомендуется пользоваться быстрыми тестами на антигены. Регистрироваться на тестирование можно по номеру 1808 или на сайте 1808.lt. По подсчетам Министерства инноваций, в июне 1,5 млн. жителей смогут пользоваться таким паспортом без тестирования.

Тест на COVID-19 можно будет сдать в мобильных центрах или в других указанных муниципалитетом центрах. тестирование бесплатное. Кроме того, жители могут сдать тест в платных клиниках. За эту услугу им придется заплатить.

Тест на антитела сейчас не дает возможность для использования паспорта. В будущем, вероятно, такая возможность появится.

"паспорт возможностей" не дает права на путешествия, он действует внутри страны. Для поездок по ЕС предназначен зеленый сертификат, который охватит все страны ЕС. "Паспорт возможностей" также не дает права не изолироваться приехавшим из-за границы.

По действующим правилам, изолируются все непривитые граждане, вернувшиеся из-за границы. Они смогут пользоваться паспортом только после окончания срока изоляции.

Привитым изолироваться после возвращения из-за границы не придется.

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