Отменены ограничения на прибытие израильских туристов в Литву

Поскольку на минувшей неделе Совет руководителей ЕС внес Израиль в список третьих стран, граждане которых могут прибывать в ЕС с туристическими целями, в Литве также отменяются ограничения для прибывающих из этой страны.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что открытые дверей израильским туристам является помощью литовскому бизнесу.

"Разрешение прибывать в Литву туристам из третьих стран является на самом деле помощью нашему бизнесу. Особенно отрадно, что границы Европы и Литвы открылись для жителей Израиля – тесные связи стран, стабильно росший до пандемии туризм, и сейчас позволяют надеяться на взаимную выгоду", – отметила в пресс-релизе А. Армонайте.

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Совет ЕС каждые две неделе выдвигает рекомендации по вопросу поездок жителей третьих стран в ЕС. Ограничения в отношении граждан Израиля не применяются с минувшего четверга.

Кроме того, они не применяются в отношении граждан Австрии, Новой Зеландии, Сингапура, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Китая (с условием, что это будет делаться на взаимных основаниях).

По данным агентства поощрения туризма Keliauk Lietuvoje, в Литве количество туристов из Израиля в 2015-2019 годах выросло на 92%.

Израиль лидирует и при оценке средней продолжительности пребывания в Литве – до начала пандемии средняя продолжительность поездки туриста из Израиля в Литве составила 4,8 ночевки, а совокупное количество ночевок составляло более 144 тысяч.

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