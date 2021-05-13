Глава МВД призывает жителей проверить, получили ли они отправленное во время учений сообщение

Министр внутренних дел Агне Билотайте призывает жителей проверить свои телефоны, чтобы понять, получили ли они предупредительные сообщения, отправленные во время гражданских учений.

"Одной из целей учений было обратить внимание людей, и посмотреть свои телефоны – получили ли они сообщение. Если не получили, то уточнить причины и привести в порядок настройки", – сказала в среду журналистам А. Билотайте.

В среду во время гражданских учений государственного уровня в Литве проверялась система предупреждения и информирования населения – в 15 часов звучали сирены, люди должны были получить на телефоны предупредительные сообщения.

Во время учений проверялась способность государственных ведомств оперативно передавать и обновлять информацию об атомной аварии, а также проверялась деятельность системы предупреждения населения.

Услышав сигнал, житель должен включить телевизор или радиоприемник, и по телеканалу или радиостанциям LRT заслушать передаваемую информацию.

Глава Департамента противопожарной защиты и спасения Саулюс Грейчюс отметил, что во время учений "больших ошибок" не было замечено, однако были неполадки в информационной платформе.

В среду в учениях участвовали 16 государственных ведомств и все самоуправления страны.

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