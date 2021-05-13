Теплые весенние дни закончились, возвращаются дожди

В четверг ночью к Литве приблизился циклон. Он вытеснит из Литвы тепло и принесет дождь. Утром дождь пойдет в Аукштайтии и Дзукии. Днем будет облачно с небольшими прояснениями. Во многих районах дождь. Местами пойдут сильные ливневые дожди с грозами. На севере порывы восточного ветра достигнут 15 м/с. Тепла будет меньше. В большинстве районов ожидается 11-16 градусов тепла. На Западе Литвы дожди начнутся позже, поэтому воздух там прогреется до 17-20 градусов тепла.

Дождливой погода будет и в пятницу. Ночью местами будут идти сильные дожди. Днем прогнозируют кратковременные осадки, местами ожидаются грозы. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер, скорость ветра 8-13 м/с. Ночью будет 5-10, днем до 15-20 градусов тепла.

В выходные будет немного теплее, но по-прежнему ожидаются дожди.

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