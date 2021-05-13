Участников Марша семей в Вильнюсе ждет сюрприз - три антимитинга

15 мая в Литве состоятся три акции против Марша в защиту семей. Эту информацию порталу Delfi подтвердил заместитель директора Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

По его словам, выданы три разрешения. Два на проведение акции на поляне в районе Жверинаса, у пешеходного моста в парк Вингис. Одно разрешение выдано на 5 человек, второе – на 25 человек. Третье разрешение выдано на проведение акции с участием до 100 человек. Она состоится у Белого моста. Все акции состоятся в то же время, что и мероприятия Марша в защиту семей.

Бужинскас сказал, что за разрешениями обращались физические лица. Акции проводятся в пику Маршу семей.

Организаторы Марша семей надеются, что в субботнем митинге примут участие до 7000 человек. На проведение такого мероприятия Вильнюсский муниципалитет выдал разрешение еще в апреле.

Delfi писал, что Союз семей на своем сайте сообщает, что Марш семей проводят "из-за агрессивной гендерной пропаганды, осуществляемой методами идеологической войны и законов, которые готовит правящее большинство, несмотря на то, что они противоречат Конституции ЛР, принятой на референдуме".

Колонна автомобилей поедет из Клайпеды в Вильнюс, по пути к ней присоединятся участники из других регионов, все соберутся "на митинг протеста и единства Литвы в парке Вингис".

Организаторы марша сообщают, что из-за участия большого числа людей "может быть перегружена магистраль Каунас-Вильнюс, поэтому просят сплотиться и проявить терпение. Давайте будем дружелюбно настроены и толерантны в отношении полиции, ведь это часть нашего народа. Мы считаем, что на этом участке может быть 700–2000 автомобилей".

Организаторы в правилах мероприятия упоминают и о "концертном месте акции".

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