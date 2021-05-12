Премьер Литвы: к концу учебного года ситуация во всех муниципалитетах ухудшится

Из списка самоуправлений Литвы, в которых могут применяться смягченные карантинные требования, с 24 мая исключены шесть самоуправлений, в нем теперь их останется лишь десять.

В среду правительство одобрило сохранение в списке Биржайского, Йонишкского, Клайпедского, Пасвальского, Рокишского, Шилальского, Таурагского и Тельшяйского районных самоуправлений, а также Пагегяй.

Как говорится в тексте постановления, показатель 200 новых случаев на сто тысяч жителей превышен в шести самоуправлениях, в которых на следующей неделе еще будут действовать облегчённые карантинные условия.

Поэтому через неделю, то есть с 24 мая, из этого списка исключаются Бирштонское, Неригское, Ретавское, а также самоуправления Юрбарскского, Пакруойского и Шакяйского районов, им эта возможность будет предоставлена вновь, как только снизятся показатели заболеваемости.

Все же премьер Литвы Ингрида Шимоните выразила сомнения в том, что ситуация изменится к лучшему.

"К концу учебного года, вероятно, вообще не останется ни одного самоуправления в этом списке, к сожалению", – заявила она на заседании в среду.

На территориях, находящихся сейчас в списке регионов со смягченным карантином, ученикам разрешено посещать школы без обязательного тестирования COVID-19.

В них также могут проводиться коллективные репетиции любительских художественных коллективов при обеспечении площади в 20 кв. метров на одного человека, а в мероприятиях в закрытых помещениях участвуют не более 10 лиц, на открытых площадках – не более 20 лиц.

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