Правительство: хотя тестируется рекордно много людей, темпы пандемии замедляются

Несмотря на то, что в Литве на коронавирус тестируется рекордно много людей, темпы пандемии замедляются, сообщает в среду правительство со ссылкой на данные последней недели.

За последнюю неделю на COVID-19 в Литве проверено 150 тыс. человек - это рекордно высокие объемы тестирования, отмечает правительство. В день в среднем тестируется более 22 тыс. человек.

Несмотря на исключительно большие объемы тестирования, больше случаев благодаря этому не выявляется: рост числа новых случаев остановился и темпы пандемии впервые после двухмесячного перерыва стали отрицательными.

Вполне вероятно, что в Литве иммунитет от COVID-19 есть у 35% населения: такой процент населения привит хотя бы одной дозой или переболел COVID-19 в течение последних полгода.

Рост госпитализации в Литве прекратился во всех районах, за исключением кластера COVID-19 Шяуляй-Тельшяй. В этом регионе много новых случаев и растет число пациентов в больницах.

Число случаев также растет и в регионе Каунас-Мариямполе, однако число пациентов в больницах пока остается стабильным.

Во всей Литве по-прежнему преобладает "британский" штамм вируса и его вариации, против которых действенны вакцины, но понемногу распространяется и южноафриканский штамм.

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