Коронавирус в Литве: 1230 новых случаев, скончались 3 человека

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1230 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 3 человека, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 16 126 молекулярных тестов (ПЦР) и 7774 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 590,9 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 5,8%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 261 128 случая COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 235 265 человека, декларированы 188 382 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 667 человек, декларированное число больных составляет 63 550.

Статистически заболевший - это человек, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока он считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не болеет активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 4059 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8198 смертей.

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