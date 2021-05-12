70 британских полицейских доставили в Литву 22 нарушителя законов

Из Лондона в Вильнюсский аэропорт специальным рейсом прибыл самолет с 22 гражданами Литвы на борту, которых сопровождали 70 британских полицейских. Литовцев выслали из Англии за различные нарушения законов. Трое высланных были объявлены в розыск в Литве.

Во вторник после обеда специальным рейсом прибыл самолет с 22 гражданами Литвы в возрасте 20-51 года. Кроме высланных, полицейских и членов экипажа других пассажиров в самолете не было.

Пограничники доставили всех граждан Литвы на проверку, а сотрудники британской правоохраны из самолета не выходили и вскоре вылетели в обратном направлении.

Во время проверки личных данных доставленных в Литву граждан выяснилось, что трое из них были объявлены в розыск на родине.

38-летнего мужчину вильнюсская полиция объявила в розыск два года назад. Он был осужден за преступление. Пограничники передали его в руки прибывшего конвоя.

Еще двое - 20-летний каунасец и 22-летний паневежец - с июля прошлого года находятся в розыске за неявку на службу в армию. Им были вручены повестки, после чего молодых людей отпустили.

После опроса отпустили и других 19 граждан, нарушивших законы в Англии. Им придется изолироваться, поэтому работники Национального центра общественного здравоохранения провели проверки и решили все вопросы.

Перед вылетом в Литву все 22 гражданина были проверены на COVID-19, результаты тестов были отрицательными.

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