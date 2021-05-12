Вердикт Минздрава Литвы: центры вакцинации могут решать вопрос срока ревакцинации вакциной AstraZeneca

Центры вакцинации в Литве могут решать вопрос сроков ревакцинации вакциной AstraZeneca – назначать ее не через 12 недель, а раньше, информирует Минздрав.

"В тех случаях, когда большой срок между дозами мешает человеку в его деятельности, центры вакцинации могут рассматривать ситуацию индивидуально и назначить ревакцинацию на более ранний срок, в предложенном производителем интервале 4–12 недель", – сказал представитель Минздрава Юлианас Галишанскис.

"Например, если речь идет о возвращении 12-классников за парты, то это объективная причина для ускорения ревакцинации", – продолжил он.

По словам представителя Минздрава, министерств не указывает, а рекомендует прививать с максимальным интервалом.

"Обзор клинических исследований показал, что при вакцинации Vaxzevria больше антител и более устойчивый иммунитет формируются, когда вторую дозу человек получает через 9-12 недель", – сказал Галишанскис.

"Рекомендацию ускорить ревакцинацию дал совет независимых экспертов", – прибавил он.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис еще в середине апреля информировал о возможности ускорить ревакцинацию "по решению центров вакцинации".

Позже представитель Минздрава Ликас Галкус сказал, что это коснется только учителей и 12-классников. Однако некоторые муниципалитеты применяют такую практику в отношении более широкого круга жителей. Согласно инструкции производителя AstraZeneca, ревакцинация возможна в период с 4 по 12 неделю после первой.

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