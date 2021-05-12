Больше половины жителей Литвы покупают недвижимость за свои сбережения

В Литве на рынке недвижимости наблюдается необычная активность. Все еще есть покупатели, которые расплачиваются за недвижимость наличными или своими сбережениями, не берут кредиты. Правда, в Литве во все времена были жители, которые могли из своих денег оплатить покупку стоимостью в сотни тысяч. Две жительницы Вильнюса – Агота и Моника – рассказали истории продажи своей недвижимости, в обоих случаях покупатели заплатили своими деньгами, а один из них даже принес наличные в чемоданчике.

В Литве большая часть сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости, заключается без ипотечных кредитов. В Вильнюсе, где недвижимость стоит недешево, таких сделок бывает меньше, люди чаще берут ипотечные кредиты.

По данным Центра регистра, в 2020 г. сделки за свои деньги составили 57,2% от общего количества и это было на 1,1% больше, чем в 2019 г. В Вильнюсе таких сделок бывает меньше – 43,4%, но это было на 0,7% больше, чем в 2019 г.

Рост числа таких сделок показывает, что цены на жилье растут медленнее, чем доходы людей.

Агота и Моника рассказали Delfi свои истории продажи жилья.

Моника с мужем решила продать свою двухкомнатную квартиру в районе Жверинас весной этого года. Никаких активных действий они не предпринимали, однако вскоре появилось 10 потенциальных покупателей. Двое из них предложили заплатить за квартиру сразу же - своими деньгами.

"Один покупатель был мужчина почтенного возраста, он приехал с сыном, видимо, студентом, он намеревался купить квартиру сыну. Сам мужчина - из Паневежиса. Это были потенциальные клиенты, когда закрыли сообщение между муниципалитетами, они не смогли приехать во второй раз, чтобы осмотреть жилье", – рассказала Моника.

Другой покупатель, предложивший оплату за свой счет, был молодым мужчиной. Возможно, он искал квартиру для инвестиций. "Мы также получили несколько писем на эл. почту с предложением заплатить за квартиру своими деньгами", – сказала Моника.

Правда, она не сказала, какую сумму они просили за квартиру, но квартиры в таком месте стоят по 3500 евро за 1 кв. м.

Агота продавала квартиру в 2013 году, но и тогда были клиенты, покупавшие жилье за свои сбережения.

"В 2013 году я продавала квартиру в Вильнюсе за 165 000 литов. Покупатель осмотрел ее и сказал, что возьмет, если мы скинем 5000 литов", – вспоминала она. По ее словам, в следующий раз они пришли уже с договором, в котором были все ее персональные данные. Покупатели сказали, что у них есть доступ к регистру, там они их и взяли, чтобы ускорить процедуру.

Договор подписывали в одном коммерческом банке. Покупатель принес деньги наличными в черном чемоданчике (он взял его из сейфа в банке).

По данным Центробанка, когда люди оплачивают покупку наличными или за свой счет, возникает вопрос прозрачности средств. Кто эти покупатели, которые могут себе позволить заплатить за недвижимость своими деньгами здесь и сейчас?

По словам аналитика Арнольдаса Антанавичюса, надо понимать, что на рынке заключают не только первые сделки. Нередко жилье покупают те, кто продал свою недвижимость, участок земли, поэтому деньги у таких людей есть на счету. Часто такие сделки и заключаются, когда люди меняют жилье.

"Эти люди не нуждаются в помощи банка. Думаю, таких людей немало", - сказал аналитик, заметив, что такие покупатели есть и за границей.

Иногда так жилье покупают вернувшиеся из-за границы эмигранты, покупатели, занимающие высокие посты.

"Не надо забывать, что есть люди, которые всю жизнь владели бизнесом, у них также есть деньги. Это могут быть жители регионов, где сложно инвестировать накопленные деньги. Поэтому, если кто-то из членов семьи переехал в Вильнюс, логично купить там недвижимость", – сказал собеседник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!