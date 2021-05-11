Минималка в Литве может увеличиться до 704 евро "на бумаге"

В 2022 году минимальная зарплата в Литве может увеличиться до 704 евро "на бумаге", сказала представитель Центробанка Литвы Котрина Томашявичене. Сейчас минималка в Литве составляет 642 евро, т.е. 468 евро "на руки".

Во вторник на Трехстороннем совете обсуждался вопрос повышения минимальной зарплаты.

"Сегодня мы сделали лишь первый шаг", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Томашявичене отметила, что пандемия не замедлила рост зарплат в стране. В 2020 году зарплаты увеличились на 10%, и рост был зафиксирован и в частном и в государственном секторе.

"Конечно, есть риск, что по мере повышения минимальной зарплаты, некоторым людям будет сложнее найти работу. Сейчас Центробанк исследует этот вопрос", – сказала она.

Ранее договорились, что минимальная зарплата выводится по определенной формуле.

"На данный момент это 48,1% средней зарплаты", – сказала Томашявичене, заметив, что в соответствии с этой формулой, в 2022 г. минимум должен быть 703,56 евро "на бумаге" (504 евро "на руки, т.е. на 36 евро больше, чем в этом году).

По данным "Содры", в марте этого года минималку получали 145.870 жителей Литвы.

Размер минимальной зарплаты актуален для самозанятых, поскольку от него зависит, какие налоги им придется платить (ОНЗ составляет 6,98% от минимума). Минимальная зарплата актуальна и для работников, получающих суточные, например, для дальнобойщиков, поскольку суточные подсчитывают по формуле: минимум x 1,65.

С 1 января 2021 года минимум был увеличен с 607 до 642 евро "на бумаге".

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