Ученый об обуздании ситуации в Литве: раньше августа ничего не будет

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс в передаче "Утро на Delfi" предсказал, когда данные по Литве позволят немного расслабиться. Он сказал, что этого можно будет достичь до августа. Собеседник предложил обсудить более позднюю вакцинацию второй дозой, чтобы привить одной дозой как можно больше людей.

Землис-Балявичюс в передаче "Утро на Delfi" сказал, что видны первые признаки улучшения ситуации в Вильнюсе. Однако в другой части страны ситуация остается напряженной.

"Плохо только, что другая часть Литвы находится в неважном состоянии. Раньше Вильнюс по числу случаев был впереди всех, а сейчас передает эстафету другим. Проблема в том, что при таких показателях, стабилизация возможна нескоро. Если показатель будет падать на 20%, то до нормальной жизни еще месяц-два", – сказал ученый.

Землис-Балявичюс считает, чти ситуация в Вильнюсе улучшилась, потому что город получил немало вакцины.

"Вильнюс получил больше вакцины, плюс у нас есть сезонность. (…) На Литву, если вы заметили, больше действуют виды из-за границы. Например, ситуация в Индии сейчас очень плохая, кто-то расслабился, и снова болезнь пошла в рост. Вокруг болеет много людей. Поскольку свобода уже была, появляется осознание необходимости беречь себя. Это лишь предположение, данных у нас пока нет", – сказал ученый.

"В Вильнюсе показатель пока нельзя назвать "очень хорошим". За 14 дней 1000 случаев на 100 000 жителей, колебание в пределах 10%, это немного. Мы начинам нормально справляться с вирусом. В таком темпе, видимо, и будем жить. Не знаю, снизятся ли эти данные. Ведь сюда входят разные факторы – одни соблюдают карантин и прививаются, другие живут, как жили. Заболеваемость приходит через людей, которые убеждены, что вируса нет. Поскольку таких людей немало, уровень заболеваемости высокий", – сказал он.

Землис-Балявичюс заметил, что эпидемия показала плохую ситуацию со сбором данных. Но нынешние данные свидетельствуют о том, что все больше людей попадает в больницу.

"Мы можем сказать, что заболевают все более молодые люди, и каждые 14 дней 4 смерти фиксируют в группе 30–40 лет. Молодые люди болеют легче, их в реанимации удается спасти", – сказал ученый.

По данным на 10 мая, в Литве 1 дозой привито почти 80 000 человек.

Землис-Балявичюс удивлялся, что никто не пытается менять систему.

"Мы сейчас можем управлять эпидемией только с помощью вакцинации. Чем больше людей привьем, тем лучше. Жаль, что наши испугались стратегии увеличения сроков ревакцинации, ведь в Канаде, Финляндии, Германии показатель первой вакцины нас опережает - там выбрали стратегию увеличения срока ревакцинации. (…)", – сказал ученый.

"Мечтать о лете надо, всем нужен отдых, ведь год был сложным. Он был с ограничениями. В Испании, например, режим ЧП отменили, там уровень заболеваемости снизился. А в Литве вместо того, чтобы собраться, мы расслабились, вот и увеличилось количество случаев. Поэтому лето будет с определенными ограничениями, они будут зависеть от ситуации", – сказал собеседник.

Он считает, что число новых случаев пойдет на спад в июле-августе.

"Если мы говорим об оюле-августе, то до 6 июля мы не привьем 70% общества, н до августа успеем. Может тогда уже сможем сказать, что можно не опасаться вируса, потому что его нет. Может, так и будет, но судя по данным, раньше августа об этом говорить не сможем", – сказал ученый.

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