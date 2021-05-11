"Паспорт возможностей" в Литве можно будет получить на специальном сайте

"Паспорт возможностей" в Литве можно будет получить на специальном сайте. Для этого нужно ввести идентификационные данные и сохранить полученный код QR в телефоне или компьютере.

В обществе возникает немало вопросов о принципах применения "паспорта возможностей", поэтому Министерство экономики информирует, что сейчас подходят к концу технические работы по созданию "паспорта возможностей". До старта (24 мая) обществу представят все детали действия этого решения.

Для "паспорта возможностей" создают два отдельных сайта на двух языках (литовском и английском). Один для жителей, желающих получить "паспорт возможностей:, а другой для людей проверяющих срок действия этого документа и его подлинность. Адреса обоих сайтов будут объявлены после старта проекта.

Чтобы получить "паспорт возможностей", на сайте надо будет ввести идентификационные данные и сохранить код QR в телефоне или компьютере. Никакие дополнительные документы не нужны – этот код и является "паспортом возможностей", его можно также сохранить в формате pdf или распечатать.

Жители, у которых нет технических возможностей для подключения, смогут бесплатно получить паспорт возможностей в отделениях Центра регистра, предъявив удостоверение личности. В Литве действует 50 таких отделений.

Для проверки "паспорта возможностей" никакое оборудование не потребуется – код в нем можно будет сосканировать с помощью телефона или планшета. Проверяющий увидит на экране зеленый (паспорт действителен) или красный свет (паспорт недействителен). Если проверяющий захочет проверить личность человека, может попросить паспорт.

В самом "паспорте возможностей" будет минимум данных – только те, которые нужны для подтверждения личности: имя, фамилия и дата рождения.

"Паспорт возможностей" в Литве будет действовать с 24 мая.

Его смогут получить люди трех групп: привитые, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста на COVID-19.

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