Отчет: департамент госбезопасности предотвратил 20 попыток вербовки граждан Литвы

Не декларируемую разведывательную деятельность в Литве осуществляют разведслужбы и службы безопасности России, Беларуси, Китая и других зарубежных стран, сообщил Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ).

В прошлом году было выявлено более 200 граждан Литвы, с которыми контактировали или пытались установить связь представители зарубежной разведки, говорится в публичном отчете ДГБ о деятельности за 2020 год.

"Некоторые из этих связей переросли в попытки вербовки. Благодаря активным действиям ДГБ были предотвращены до 20 попыток вербовки литовских граждан", – говорится в документе.

ДГБ отмечает, что представители разведки некоторых стран работают в Литве под дипломатическим прикрытием.

По его данным, в некоторых представительствах такие лица составляют треть дипломатического персонала.

Из солидарности с Чехией 23 апреля Литва заявила о высылке двух работников российской разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием.

В отчете департамента также сообщается, что в прошлом году по причине установленных связей с террористическими организациями Al Qaeda в Ираке, Jabhat al-Nusra, "Исламское государство в Ираке и Сирии" и другими, по инициативе ДГБ пять иностранцев были высланы из стран или им был запрещен въезд в Литву.

В прошлом году ДГБ осуществил санкционируемые судом действия в отношении 1775 лиц. Из них 773 - это граждане Литвы, 946 – иностранцы, 56 – юридические лица.

"То, что ДГБ производит санкционируемые судом действия в отношении иностранных граждан, отражает характеристику угроз Литве – угрозы чаще возникают извне. В целом чаще всего санкции суда запрашиваются для наблюдения и фиксации информации, передаваемой по электронным сетям связи", – говорится в отчете.

На основании информации департамента в 2020 году были начаты пять досудебных расследований.

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