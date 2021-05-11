Премьер-министр: возможность провести саммит НАТО в Вильнюсе стала бы признанием страны

Возможность проведения Литвой саммита НАТО 2023 года стала бы признанием государства, и этот вопрос поднимается во всех возможных форматах, утверждает премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Литва добивается этого целенаправленно уже некоторое время, если это удастся, то, я думаю, что это будет признанием нашего государства. Я думаю, что мы действительно можем организовать такое мероприятие, и во всех форматах, где можно поднимать этот вопрос, мы его поднимаем", – заявила премьер журналистам во вторник.

В понедельник вечером президент Гитанас Науседа заявил, что Литва подала заявку на проведение саммита НАТО в 2023 году в Вильнюсе.

"Литва подала заявку на проведение встречи на высшем уровне НАТО в 2023 году, и сейчас мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это стало реальностью", – сказал глава государства.

Об этом он заявил после удаленной встречи с руководителями стран Бухарестской девятки, в которой также приняли участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В 2005 году в Вильнюсе состоялась неформальная встреча глав МИД стран НАТО, в 2008 году в столице состоялась неформальная встреча министров обороны блока.

Саммит НАТО этого года состоится в середине июня в Брюсселе.

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