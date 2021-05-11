В аптеках Литвы появились быстрые тесты на антитела

Сеть аптек Eurovaistinė в Литве предлагает быстрые тесты на на антитела SARS-COV-2 (IgG и IgM). Этими тестами можно пользоваться дома для самоконтроля. Проверять на коронавирус можно и взрослых и детей. По словам фармацевтов, клиенты часто покупают такие тесты перед вакцинацией.

Серологические тесты показывают есть ли в крови антитела. Провизоры обращают внимание на то, что тест показывает наличие иммунного ответа на вирус, но не наличие самого вируса, поэтому их нельзя использовать в первые дни заболевания, когда антител в организме еще мало. Согласно исследованиям, антитела на COVID-19 формируются в течение 19 дней с момента появления симптомов.

Фармацевт сети Eurovaistinė Аста Рузгене сказала, что этими тестами пользуются в основном клиенты перед вакцинацией на COVID-19 и те, кто переболел вирусом. А также те жители, которые контактировали с больным, но не чувствовали никаких симптомов.

Чтобы проверить наличие антител, важно руководствоваться инструкцией. Результат будет через 10–15 мин. Эти тесты не показывают наличие антител после вакцинации.

Пресс-секретарь сети Лаура Бельске сказала, что стоят эти тесты 11,99 евро.

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