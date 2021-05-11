Министр: у Литвы есть потенциал для производства вакцины от COVID-19

У Литвы есть потенциал для производства вакцины от COVID-19, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте во вторник, во время посещения компании Northway Biotech.

"Очевидно, что в Литве у нас есть не только история успеха с международными компаниями, но мы можем создать и истории успеха с литовскими компаниями, успешно развивать в Европе как лекарства, так и компоненты вакцины и вакцины, которые помогут преодолеть коронавирус", – сказала А. Армонайте журналистам после посещения компании.

Недавно эта компания сообщила, что вместе с партнерами испытывает препарат от COVID-19, который предназначен для производства антител, нейтрализующих вирус. В данный момент идут клинические тесты в Швейцарии, в случае положительных результатов, препарат для антител должен поступить на рынок уже в этом году.

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Председатель правления Northway Biotech, проф. Владас Бумялис заявил, что рад визиту министра экономики и инноваций, поскольку именно с инновациями компания и работает.

"Зачастую, у меня складывается такое впечатление, что мы, литовцы, здесь не очень понимаем, что же у нас есть и что мы развили", – отметил он.

"У нас прекрасная промышленность высоких технологий, у нас хорошо развиты биотехнологические компании, мы действительно готовы развивать различные биотехнические процессы, а производство антиковидных вакцин является биотехнологическим процессом", – сказал В. Бумялис.

Он отметил, что страна "должна совершенно четко заявить Европе", что у нее есть возможности участвовать в процессе производства вакцины.

Постарается обратить внимание Европы

"Пандемия предоставляет уникальную возможность толчка для наук о жизни, и мы должны этим воспользоваться, а Литва может внести весомый вклад в мировую борьбу с пандемией", – цитируются в пресс-релизе слова А. Армонайте.

По ее словам, в Литве есть все возможности для производства активного вещества вакцины, нужно лишь найти возможности для сотрудничества с производителями линий разлива вакцин и емкостей. Еврокомиссия в данный момент готовит план массового производства вакцины в Европе и ищет компании, которые могли бы это делать.

"Мы, как Министерство экономики, хотим показать и Еврокомиссии, и тем, кто принимает решения в Европе, наши возможности, то, что в Литве также можно развивать эти прогрессивные медицинские технологии", – сказала А. Армонайте.

С учетом этого Министерство экономики и инноваций стремится создать как можно более благоприятные условия для участия бизнеса и науки нашей страны в европейских процессах производства вакцин.

Министр отметила, что сектор наук о здоровье в Литве создает около 2% ВВП – в шесть раз больше, чем в среднем в ЕС.

"Нашей стратегической целью является достижение того, чтобы этот показатель достигал 6% ВВП", – добавила министр.

Она отметила, что пандемия показала, что жизнь еще долго не вернется в прежнюю колею, а наука о жизни и здоровье становится все более важной сферой.

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