Смерть врача в Шяуляй: близкие передали в полицию предсмертное письмо

В общине врачей лопнул еще один гнойник. С собой покончила молодая реаниматолог-анестезиолог из Шяуляй. Коллеги говорят, что на работе она сталкивалась с моббингом, но открыто рассказать об этом не решаются, сообщают журналисты ЛНК.

Близкие покойной намерены обращаться в прокуратуру, а руководство Шяуляйской больницы просит воздержаться от комментариев и отмечает, что врач была уволена за грубые нарушения трудовой дисциплины.

Большая часть врачей больницы узнала о смерти коллеги в понедельник утром. Тело врача было обнаружено у нее дома в Каунасе.

"Только лучшие воспоминания и как о человеке, и как о враче", – сказала журналистам коллега покойной

"Очень грустно. И за нее, и за всю семью. Причины мне не известны, но когда, кажется, 36-летняя женщина кончает жизнь самоубийством, понятно, что она достигла предела, человек решил избавиться от напряжения самым ужасным способом", – сказал мэр Шяуляй Артурас Висоцкас.

Коллеги уверяют, что на работе она столкнулась с моббингом, с давлением руководства. Публично они не говорят об этом, но сообщили депутату Юргите Сеёнене. на первая сообщила о смерти врача у себя на фейсбуке.

"Я знаю, что с собой покончила молодая врач. Знаю, что ее близкие обращаются в прокуратуру. А коллеги, конечно, боятся говорить, это естественно", – сказала журналистам депутат.

Глава Союза врачей Аустрида Герлякене сказала, что конфликт между врачом и руководством разгорелся и-за непрозрачного учета рабочего времени.

"Из-за непрозрачных графиков, фальсификаций, подделок, приписывания часов в графиках дежурства. Врач с этим не согласилась. Произошел конфликт с администрацией, начался моббинг. Она ходила к руководителям с адвокатом. После этого ее уволили, обвинив в подделке документов", – сказала Герлякене.

По неофициальным данным, близкие покойной передали в полицию прощальное письмо. В письме она указала фамилии людей, которые оказывали на нее давление. Это один, а несколько человек из администрации. Семья врача намерена требовать наказания виновным. Больница конфликт не комментирует, только подтверждает – на прошлой неделе врач была уволена.

"От имени общины врачей мы просим воздержаться от неэтичных комментариев и необоснованных заявлений, врач была уволена из больницы за грубое нарушение рабочего режима. Эти акценты мы комментировать не будем", – сказала представитель Шяуляйской больницы Соната Тените.

Некоторые политики считают, что Минздрав должен созвать специальную комиссию для расследования обстоятельств этого происшествия.

"Конечно, мы будем реагировать. Просто у нас нет оснований говорить о расследованиях. Мы не получили никакой информации, доказательств", – сказала советник главы Минздрава Симона Белюне.

Минздрав будет ждать выводы правоохраны.

Герлякене сказала, что проблемы с графиками возникают потому, что из-за недостаточного финансирования больницы вынуждены экономить.

"Эта нехватка средств заставляет руководство манипулировать финансами. И оно доходит до того, что его деятельность становится преступной. Я думаю, конфликт между врачом и администрацией и возник из-за непрозрачности. Она не хотела с этим смириться", – сказала Герлякене.

Сеёнене намерена обратиться в Инспекцию по труду, чтобы та расследовала ситуацию в Шяуляйской больнице.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!