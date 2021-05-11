Коронавирус в Литве унес жизнь молодой женщины

11 мая утром поступило сообщение о том, что за последние сутки от COVID-19 скончался человек из возрастной группы 20-29 лет.

К сожалению, подробностей специалист не сообщила.

"Где именно умерла эта женщина, мы не сообщаем, Департамент статистики такую информацию не предоставляет, поскольку у него нет на это права", – сказала представитель департамента Б.Столите.

За последние две недели сообщалось о смерти троих жителей Литвы из группы 30–39 лет: двух женщин и мужчины.

Delfi напоминает, что в понедельник в Литве установили 1226 новых случаев коронавируса, 5 человек скончались.

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