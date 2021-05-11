Зарплата на счет в Литве в скором времени станет реальностью: последствия ощутят все

В парламенте Литвы рассматривают поправку к закону о зарплатах - хотят переводить зарплаты исключительно на счета жителей в банках. Утверждают, что это поможет в борьбе с тенью, однако представитель работодателей Данас Арлаускас убежден, что это не снизит тень. Арлаускас считает, что это протежирование банков. Глава Литовской ассоциации бухгалтеров Дайва Чибирене сказала, что это один из способов введения запрета на наличные, а последствия этого будут серьезными и коснутся не только жителей, но и бизнеса.

Предложение об обязательном переводе зарплат на счет в банке парламент в первом чтении одобрил в конце апреля этого года. В предложении к поправкам сказано, что все связанные с трудовыми отношениями выплаты в Литве должны переводить на указанный работником счет.

Воце-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что это не новость, а на Трехстороннем совете этот вопрос обсуждают уже несколько лет.

"Проблема при выплате зарплаты наличными одна - подделка документов, показывают, что деньги выплачены, но никаких доказательств этого нет. Оз-за этого поступает немало жалоб, работники уверяют, что в ведомости не их подпись, может, даже не поняли под чем подписались, а денег не получили", – объяснил он такое предложение.

Соцмин также готовил похожий проект, но он отличается от предложенного депутатами.

"Мы предлагали выплаты зарплаты на счета, но с исключениями по договоренности сторон", – сказал вице-министр, заметив, что у министерства нет аргументов против предложенного депутатами порядка.

Вице-министр сказал, что берут пример со Скандинавских стран, где практически отказались от наличных.

Шилинскас сказал, что люди, получающие деньги на счета, стараются сами оплачивать товары и услуги, не снимая денег со счета. В результате, весь бизнес будет заинтересован работать прозрачно.

Он согласился с тем, что в сельских районах могут быть проблемы с обналичиванием средств из-за нехватки банкоматов.

Шилинскас также заметил, что есть также вопрос жителей, которые должны тем или иным учреждениям, в таких случаях деньги, которые будут поступать на счета, у них будут забирать.

"Есть такая проблема, но это отдельный вопрос. Например, человек развелся и не платит деньги на детей, в нынешней ситуации ему легче скрывать доходы, если он получает их наличными", – сказал он.

Арлаускас сказал, что ему непонятна цель этого положения Трудового кодекса. "Цель - снизить "тень" или повысить уровень честности? Мы кажется начали со снижения "тени", а сейчас переходим к защите обиженных. Конечно, есть нечестные предприниматели" , – не скрывает он.

"Если политики думают, что они могут решать этот вопрос, то надо сказать, что это не в интересах жителей. Людям нужны наличные, и они ими пользуются. Если бы у нас банкоматы стояли в каждой деревне, и все пользовались бы ими, тогда мне было бы понятно", – сказал Арлаускас, заметив, что ему больше по душе компромиссный вариант, предложенный Соцмином.

"Центробанк хорошо поработал, установил квоты, сколько человек но, я бы сказал, тут банкам нечем поживиться. Они "играют" деньгами, которые есть на счетах. Мы видим, что процентные ставки в Литве на 1,5-2% выше, чем в других странах Европы", – он указал на желание банков держать как можно больше денег жителей.

"Конечно, банкам это выгодно", – прибавил он. На вопрос, с какими вызовами столкнутся работодатели, если примут такое решение, Арлаускас ответил: "Что касается неудобств, это больше коснется людей, работающих по бизнес удостоверению, которые торгуют на рынках. Я думаю, это больше коснется физических лиц, потребителей. (...) Нет исследований, доказывающих, что "тени" больше там, где используют безналичный расчет", – сказал Арлаускас.

Чибирене сказала, что однозначно не поддерживает это предложение.

"Мы эту идею не поддерживаем и ее не понимаем. Это не имеет ничего общего с "тенью". Это еще один способ запрета наличных. Наличных и без того немного. Если кто-то платит "в конвертах", то все равно часть зарплаты переводит на счет, поэтому официально ничего не изменится, "тени" меньше не станет", – заметила она, напомнив, что больше пострадают жители.

"Банки ведь просто блокируют счета жителей, если человек не заполнит вопросник, какие-то документы, связанные с превенцией отмывания денег, терроризма. Иногда блокируют счета, если человек вовремя не заплатил налоги", – сказала Чибирене.

Она заметила, что будут такие предприниматели, для которых использование терминала будет слишком дорогим удовольствием. Чибирене напомнила и о недостаточно развитой сети банкоматов.

Delfi напоминает, что для принятия этого решения в парламенте должно состоятся еще одно голосование. Если парламент одобрит идею, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

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