В сообщении Ходорковского в Европарламенте упомянуты Avia Solutions Group и Палецкис

Критик Кремля Михаил Ходорковский в своем сообщении в специальном комитете Европарламента по иностранному вмешательству в дела Евросоюза (ЕС) упомянул группу авиабизнеса Avia Solutions Group и находящегося под судом за шпионаж Альгирдаса Палецкиса.

Ходорковский, который в понедельник сделал сообщение о влиянии Кремля в разных странах ЕС, в части сообщения о Литве выделил два момента - об Avia Solutions Gruop и обвиняемом в шпионаже экс-политике А. Палецкисе.

Бывший президент нефтеконцерна "ЮКОС" подчеркнул, что представляет информацию, собранную журналистами центра "Досье", и данные "не предназначены для публикации без дополнительной проверки".

"Важно подчеркнуть, что "Досье" - это журналистский проект, он получает данные от добровольных информаторов и информацию проверяет по возможности. Эта информация не может быть подтверждена в суде, так как информаторы опасаются за свою жизнь и жизни членов своих семей. Данные не предназначены для публикации без дополнительный проверки, и мы не претендуем на полноту информации", - сказал М. Ходорковский.

Говоря о контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом группе авиабизнеса Avia Solutions Group, критик Кремля М. Ходорковский сказал, что компания упоминалась в СМИ из-за возможных связей с окружением президента России Владимира Путина.

М. Ходорковский обратил внимание на то, что компания эти связи отрицает, а также информировал, что в ней работает экс-министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас.

По словам М. Ходорковского, В. Ушацкаса "кремлевские политтехнологи по неизвестным нам причинам назвали дружественным кандидатом в президенты Литвы".

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис подтвердил, что разведка располагает информацией, которая вызывает сомнения относительно деятельности группы Avia Solutions Group и ее надежности.

Правительство заблокировало расширение компании в Вильнюсском аэропорту, Avia Solutions Group, по информации портала 15min.lt, в конце апреля обжаловала это решение в суде, она также что просит ДГБ обнародовать имеющуюся информацию о сомнениях в надежности компании.

Говоря об А. Палецкисе, М. Ходорковский выделил то, что он обвиняется в уголовном деле "о сотрудничестве со специальными службами России" и "общался с прокремлевскими агентами как минимум с 2010 года".

"На наш взгляд, он продолжает это делать даже будучи обвиняемым в уголовном деле", - сказал М. Ходорковский.

В этом деле А. Паляцкис и вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас обвиняются в шпионаже в пользу другого государства в организованной группе. А. Паляцкис отрицает свою вину и утверждает, что проводил журналистское расследование. Д. Бертаускас вину признает.

Дело рассматривает Шяуляйский окружной суд, уже завершено изучение доказательств и объявлен перерыв для подготовки к заключительным прениям.

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